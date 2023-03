No primeiro dia, Mega Auto Feirão atrai consumidores em busca de condições diferenciadas

Quem mora em Belém e na Região Metropolitana pode conferir, até este domingo (19), as facilidades de compras de veículos no Mega Auto Feirão, realizado no Hangar Centro de Convenções desde esta quinta-feira (16), com entrada gratuita. No total, são 20 lojas de carros e duas de motocicletas, cada uma com 12 unidades disponíveis, que devem ser vendidas nos próximos dias com boas opções de parcelamentos.

Uma das organizadoras do evento, Socorro Coutinho, explica que as vendas terão condições diferenciadas, com financiamento de até 60 meses para carros e até 48 meses para motos, mas que cada loja tem suas propostas e facilidades específicas. Além da variedade de lojistas, há também diversos modelos, marcas, cores e designs de carros e motos no evento.

“O objetivo é oferecer oportunidades. O banco já está aqui para aprovar imediatamente o financiamento e, se o banco não aprovar, existem outras possibilidades de parcelamento. Cada loja tem sua promoção, tipo de parcela e entrada, mas nosso objetivo é focar no Bradesco, que é o parceiro patrocinador”, afirma.

A maior importância de um evento desse porte, segundo Socorro, é fazer os lojistas saírem de seu espaço e promover uma experiência diferente aos consumidores, que podem ver e conhecer carros diferentes em um só lugar. A expectativa de movimentação é grande, já que esta é a primeira vez que o feirão é realizado no Hangar Centro de Convenções. “Costumamos fazer no IT Center, mas queríamos deixar o público mais à vontade, com estacionamento, ar-condicionado e mais conforto”.

Divulgação

Proprietário de uma loja de carros, Raimundo Veras espera encerrar o evento com o estoque zerado e os 12 automóveis vendidos. Uma das formas de atingir essa meta é oferecer oportunidades “irrecusáveis”.

“Aqui nós pegamos carro de entrada, trabalhamos com cartão de crédito em até 18 vezes, estamos presenteando o cliente com um bônus de meio salário mínimo na compra de um veículo, e também damos a transferência grátis ou o tanque cheio; o cliente que escolhe”, destaca.

Entre os modelos disponíveis na loja estão os sedan, ret, SUV e caminhonete, e os carros incluem o HRV, Honda Civic, Gol, Ford Ka, HB20 e até Mercedes. Já os preços variam de R$ 40 mil a R$ 150 mil, dependendo da preferência e da disponibilidade de orçamento de cada comprador.

Dono de uma loja de carros com exposição no Hangar, Raimundo Veras oferece "brindes" aos consumidores: bônus de meio salário mínimo na compra de um veículo ou tanque cheio, entre outras possibilidades (Igor Mota / O Liberal)

“A expectativa é de que muita gente venha até aqui, tenho certeza de que vai bombar, vai ser sucesso. Se Deus quiser, vamos zerar o estoque e sair daqui sem nenhum carro. É um local muito importante, aqui no Hangar, fácil de chegar, com fácil acesso, estacionamento à vontade, eu acho que aqui vai ser algo que vai ficar para a história do feirão”, comenta.

Compra

Entre os consumidores que andavam pelo evento na manhã desta quinta-feira (16) estava a enfermeira Rayane Pamplona, de 25 anos, acompanhada da mãe. Enquanto a genitora estava em busca de um carro, a filha queria comprar uma moto. “Vamos fazer uma troca de carro e estamos esperando uma boa proposta. Temos um automóvel avaliado em torno de R$ 80 mil, e a moto ainda estou conhecendo os valores”, explica.

As duas ficaram sabendo do feirão a partir de um vendedor com quem estavam em contato, e Rayane achou a possibilidade de encontrar tudo em um só lugar muito mais vantajosa: “Às vezes estamos saindo de casa para ver carros e, por causa do trânsito, não conseguimos chegar, e vindo até aqui temos acesso a muitas informações e conhecemos as propostas de vários vendedores, tendo uma visão bem ampla do mercado”. A enfermeira achou o evento “completo” e disse que fica até confusa sobre qual veículo comprar.

Já o professor Renan Ribeiro, também com 25 anos, pretende levar um carro à vista e estava no feirão em busca de oportunidades e variedades de preços. “Está todo mundo reunido aqui, então não tem aquela dificuldade de ter que ir em uma loja, depois passar para outra, posso ver tudo que eu quero em um lugar”, comemora.

Como ele já tem um carro, a ideia de Renan é trocar o seu por um novo - ele está em dúvida entre os modelos Cronos e Argo, mas estabeleceu o limite de R$ 70 mil e ainda está estudando o mercado. Outra vantagem, na opinião do consumidor, é o “livre mercado”, já que existe a possibilidade de um vendedor “cobrir” a proposta de outro.