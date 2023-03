Quer comprar carro ou moto? Feirão em Belém reunirá mais de 20 lojas com condições exclusivas

A partir de quinta-feira (16), quem mora na Região Metropolitana de Belém e deseja comprar ou trocar de carro ou moto terá a oportunidade de escolher seu próximo veículo em meio a várias opções e ainda comprar com condições especiais. Mais de 250 carros e dezenas de motos estarão disponíveis para compra no Mega Auto Feirão, que será realizado até o próximo domingo (19), no Hangar, sempre das 9h às 22h. A entrada será gratuita.

O evento, que vai reunir 20 lojas de carros seminovos e 2 lojas de motos, terá uma grande variedade de modelos e condições exclusivas para compra. No caso dos carros, por exemplo, será possível financiar em até 60 meses, com a primeira parcela só em junho e entrada facilitada, que pode ser parcelada no cartão de crédito. Já para as motos, o financiamento poderá ser feito em até 48 meses, com a primeira parcela em maio e entrada também facilitada.

VEJA MAIS

“Os brasileiros têm uma verdadeira paixão por carros e motos, e essa é uma oportunidade imperdível para quem quer realizar o sonho de ter um veículo”, observou Mauro Kleber, idealizador e organizador do Feirão.

Entre as lojas participantes do feirão estão:

PCar Veículos

RT Veículos

Gran Car

Prime Veículos

D7 Motors

IM Motors

Julicar

Intercar

Dan Veículos

KM Automóveis

4 Rodas

Mônaco Motos

Mcar

H7 Veículos

Emporium Car

Infinity Car

JKIM

Portal Multimarcas

Top Car

Auto Forte

TerraNew Motos

JC Veículos

“O evento espera um grande público. As expectativas de venda são enormes devido as condições que os parceiros lojistas estarão disponibilizando nesses quatro dias. A expectativa é muito grande que seja um evento automotivo que vai agradar a todos e que as vendas explodam. Cada loja está expondo 12 modelos de carros para as vendas”, declarou Mauro Kleber.

A seguradora ASPEBCORR estará no evento. Além disso, o feirão contará com uma equipe do Bradesco Financiamentos para simular e analisar o crédito na hora. Dessa forma, os visitantes poderão sair com o veículo ou moto dos sonhos já financiado.

Exposição

Durante o Mega Auto Feirão, também haverá uma exposição de carros antigos, tunados e esportivos, e motos fora de série, para quem quer apreciar modelos diferentes e históricos.

Serviço

Mega Auto Feirão: 16 a 19 de março, das 9h às 22h.

16 a 19 de março, das 9h às 22h. Local: no Hangar, em Belém.

no Hangar, em Belém. A entrada é gratuita.

Informações podem ser obtidas pelo Whattsapp (91) 98598 2121 ou pelo Direct @autofeiraobelem.

Realização: Show Bis e Duo_Lab

Show Bis e Duo_Lab Apoio: Bradesco Financiamentos, Federação Paraense de Automobilismo e Federação Paraense de Motociclismo.