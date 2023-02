Saiba quais são os 10 carros que consomem mais e menos combustível no Brasil

O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), divulgou no início deste mês a tabela de 2023 indicando quais veiculos gastam mais e quais gastam menos combustível no Brasil.

Veja os 10 modelos que mais gastam combustível:

10º Lugar – Volkswagen T-Cross, modelo Highline 250TSI automático, motor 1.4-16V

9º Lugar – Chevrolet Onix, versão 10TAT RS (produzidos até Jan/23), motor 1.0T – 12 V

8º Lugar – Nissan Versa, modelo Sense, motor 1.6-16V

7º Lugar – VW Virtus, modelo GTS 250TSI automático, motor 1.4-16V

6º Lugar – VW Polo, modelo GTS 250TSI automático, motor 1.4-16V

5º Lugar – Nissan Versa, modelo Advanced, motor 1.6-16V

4º Lugar – Honda HR-V, modelo Advanced, motor 1.5T-16V,

3º Lugar – Peugeot 208, modelo Allure AT, motor 1.6-16V

2º Lugar – Renault Logan, modelo ZEN16CVT, motor 1.6 – 16V

1º Lugar – Chevrolet Spin, modelo 1.8L AT LTZ5, motor 1.8L – 8V

Veja os dez modelos mais econômicos

10) Renault Sandero – Life/ Sedition – Motor 1.0 – 12V

9) VW Voyage – modelo MPI, motor 1.0 – 12V

8) Chevrolet Onix, modelo 10MT HB, motor 1.0 – 12V

7) Chevrolet Onix Plus, modelo 10 T MT, motor 1.0 turbo

6) Fiat Mobi, modelo Easy, motor 1,8 – 8V

5) Fiat Cronos, modelo Drive, motor 1.0 – 6 V

4) VW Polo, modelo TSI manual, motor 1,0 – 12 V

3) Chevrolet Onix Plus, modelo 10 MT LT, motor 1.0 – 12 V

2) Peugeot 208, modelo LIKE MT, motor 1,0 – 6 V

1) Renault Kwid, modelo Zen/Intense, motor 1,0 – 12 V

Em sua 15ª edição, o PBEV abrange 747 modelos e versões, sendo 68 modelos Elétricos (VE) e 48 Plug-in (VEHP). A tabela traz informações sobre eficiência energética, consumo, autonomia e emissão de gases de todos os carros de passeio, picapes e utilitários a venda no país.

Desde a publicação da Portaria Inmetro Nº 377/2011, os modelos a combustão já trazem os valores na etiqueta e nas divulgações devidamente ajustados para refletir o uso cotidiano em quilometragem por litro (km/l).

Porém, questões como potência do motor, do peso do carro e da relação câmbio e motor, podem interferir no consumo de combustíveis. Além disso, a falta de manutenção do veículo por parte do motorista também pode influenciar no consumo.