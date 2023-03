Mega Auto Feirão no Hangar com 250 carros e motos de marcas diferentes

Das nove da manhã até às dez da noite, será possível comprar carros e motos no Mega Auto Feirão, no Hangar, em Belém, desta quinta-feira (16) até domingo (19). O evento tem entrada franca e reúne 20 lojas de carros seminovos e 2 lojas de motos.

VEJA MAIS

As vendas serão em condições facilitadas, com parcelamentos de até 60 meses para carro e 48 meses para moto, garantem os organizadores desta edição.

"A primeira entrada será aceita inclusive no cartão de crédito, o que é importante já que muita gente tem dificuldade para dar a entrada. O feirão fará inclusive simulações para as compras parceladas, se será em 48 ou 60 e até 72 meses, para o novo proprietário saber quanto que ele vai pagar na parcela. Na hora, também será feita a análise de crédito. Aprovou o contrato, leva”, informou o organizador do evento, Mauro Cleber.

Um feirão para conquistar corações

O Feirão oferta 250 carros de diferentes marcas, modelos, cores e design, e, ainda, as motocicletas. Além da oferta diferenciada de padrões de carros e as facilidades para as compras, o evento promete conquistar os aficionados por automóveis e motos, com a exposição de carros antigos, esportivos e tunados, (modificação estética), e de motos fora de série, em parceria com a Federação Paraense de Automobilismo e a Federação Paraense de Motociclismo.

A movimentação é grande em torno do Mega Feirão e as expectativas de vendas e compras são as melhores. “Os lojistas estão bastante animados. Muita gente perguntando, pedindo informações pelo nosso WhatsApp para comprar carro e moto. Estamos com um bom retorno. E, nesta quinta-feira é o grande dia, e, até domingo, as pessoas podem ir ao Feirão fazer a melhor compra”, comentou Mauro Cleber.

Cada um das 20 lojas expositoras estará com 12 modelos de carros para as vendas. A empresa corretora de seguros AspebCorr participa do evento, bem como, haverá uma equipe do Bradesco Financiamentos contribuindo com análises de créditos para financiamentos.

Serviço

Mega Auto Feirão: 16 a 19 de março, das 9h às 22h.

Local: no Hangar, em Belém.

A entrada é gratuita.

Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (91) 98598 2121 ou pelo Instagram @autofeiraobelem.

Realização: Show Bis e Duo_Lab

Apoio: Bradesco Financiamentos, Federação Paraense de Automobilismo e Federação Paraense de Motociclismo.