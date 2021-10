Quer trocar o carro? Saiba quais são as 8 coisas que você precisa no veículo para vendê-lo

Está com vontade de trocar o seu carro por um mais novo e moderno? Antes de realizar a compra oficialmente, conheça quais são os processos que você precisa “arrumar” antes de negociar uma venda. As informações são do UOL.

Documentação

Verifique se o veículo não possui dívidas antes de colocar para venda. Caso tenha, negocie as multas e atrasos.

Pneus

Se os pneus do carro estiverem gastos, vale a pena optar por comprar novos e investir em um bom visual para o veículo. Quanto aos custos extras, eles poderão ser adicionados no preço do carro no momento da negociação.

Pintura

Realiza uma boa avaliação no automóvel e invista para que seja feito uma boa manutenção no veículo, pois a aparência poderá contar ponto.

Mecânica

Mantenha as revisões em dia e faça as reparações necessárias no carro, evitando que o comprador diga que negociou um produto de forma enganosa.

Ar-condicionado

Caso esteja quebrado, assuma o reparo da manutenção para que o produto esteja em plena forma.

Vidros

Outro produto que precisa ser reparado antes da venda, pois é um dos itens mais observados por compradores.

Estofamento

Caso o estofamento se apresente desgastado ou rasgado, vale a pena procurar um tapeceiro, mas não é preciso trocar tudo. Em relação ao volante, é importante que seja trocado, sim.

Acabamento

Evite que o carro seja vendido difusores da ventilação quebrados, por exemplo. Algumas peças podem ser substituídas, e ainda existe a alternativa de comprar uma peça de marca paralela, bem mais barata que a original.