Nestlé anuncia compra das marcas brasileiras de chocolates Kopenhagen e Brasil Cacau

A Nestlé assinou um contrato para comprar o Grupo CRM, dono dos negócios das marcas brasileiras de chocolates Kopenhagen e Brasil Cacau e da rede de cafeterias Kop Koffe. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (7), após o negócio ter sido fechado, na noite anterior. Fontes próximas afirmam que a aquisição foi da ordem de R$ 4,5 bilhões, mas o valor não foi divulgado.

A operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Conforme informações divulgadas pela Nestlé, o negócio será submetido ao órgão regulador nas próximas semanas. Com isso, a expectativa é de que a compra seja concluída somente em 2024.

As marcas possuem juntas mais de mil estabelecimentos em todo o país. O grupo CRM também conta com mais de 2 mil colaboradores e possui 590 franqueados. “O controle acionário permitirá à Nestlé participar de um segmento diferenciado, agregando à sua estrutura um novo modelo de negócio com a rede de lojas que oferece uma experiência exclusiva aos consumidores aliando chocolates finos ao café”, informou a Nestlé.

O empresa afirma também que pretende continuar com os planos de expansão do grupo e triplicar o número de unidades para 3 mil pontos até 2026. Para isso, 2 mil novas unidades devem ser abertas.