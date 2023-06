Serenata do Amor não é mais bombom; entenda a mudança no produto

O Serenata do Amor é um dos bombons mais conhecidos do Brasil e um dos carros-chefe das chocolates Garoto, fábrica que nasceu e fica localizada em Vila Velha, no Espírito Santo. Após o ínicio do processo de venda para a Nestlé em 2022 - aprovada somente em junho de 2023 -, os consumidores da marca questionam se os doces passarão por alteração. E a resposta é sim, algumas envolveram a troca de embalagem.

A especificação do Serenata do Amor, por exemplo, foi uma das mudanças. A guloseima deixou de ser considera como bombom e agora é identificada como "Wafer", uma espécie de biscoito de massa fina e lisa.

O motivo da mudança se justifica na questão dos impostos tributários aos doces. Enquanto especificado como bombom, o Serenata estava sujeito à alíquota de 5% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), já como wafer a tributação é de 0%. Para os cofres das indústrias, essa mudança de classificação é altamente significativa para gerar economia.

O site de Garoto também exibe o doce na categoria "Wafers". No entanto, a descrição do Serenata continua como bombom.

Serenata do Amor é identificado como wafer no site da Garoto (Reprodução/site da Garoto)

A identificação na embalagem do Serenata também mudou. Na versão mais antiga, com embalagem de pontas torcidas, o doce era descrito como "bombom recheado com creme castanha de caju". Agora, na versão repaginada, o produto é tratado como "wafer recheado com creme de castanha de caju, sabor chocolate".

Nova identificação do Serenata do Amor (Reprodução/Vitor Jubini/Rede Gazeta)

