Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

'Não visualizamos falta física de combustíveis no momento', diz diretor-geral da ANP

A ANP informou na segunda-feira que recebeu informações sobre dificuldades pontuais de aquisição de diesel por produtores rurais no Rio Grande do Sul.

Estadão Conteúdo

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Artur Watt, reforçou nesta terça-feira, 10, a posição de que, mesmo com o cenário de instabilidade acentuada no mercado de petróleo, o abastecimento de combustíveis não representa um risco no momento. "Não visualizamos falta física de produtos no momento", disse a jornalistas durante evento da agência no Rio de Janeiro. "Temos visto os principais produtores, como a Petrobras, com estoques regulares e entregas normais, então a gente não está vendo problema de abastecimento", reforçou.

A ANP informou na segunda-feira que recebeu informações sobre dificuldades pontuais de aquisição de diesel por produtores rurais no Rio Grande do Sul.

Watt reforçou que a situação no Sul, assim como em todo o Brasil, está sendo acompanhada "diariamente e de perto".

"A ANP recebe informações pelos seus sistemas informatizados, está escutando as reclamações. Não subestimamos a situação de forma nenhuma. Sempre avaliando cada momento e buscando que o mercado funcione normalmente, com a possibilidade regulatória de avaliar que esse estoque esteja fluindo", detalhou o diretor. "Não estamos vendo nenhum gargalo físico para o abastecimento nacional no momento", reforçou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COMBUSTÍVEIS

DISTRIBUIÇÃO

ANP

Artur Watt
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Variedade

Feira do Pescado mobiliza órgãos para Semana Santa no Pará

Reunião da Sedap articula ações de segurança, controle e oferta do produto em Belém e mais de 70 municípios

10.03.26 17h12

combustíveis

'Não visualizamos falta física de combustíveis no momento', diz diretor-geral da ANP

A ANP informou na segunda-feira que recebeu informações sobre dificuldades pontuais de aquisição de diesel por produtores rurais no Rio Grande do Sul.

10.03.26 16h34

trabalho

Marinho: o que cabe neste momento é a escala 5x2 com redução para 40 horas semanais

Ele disse que a economia hoje suporta a redução para 40 horas semanais, não 36 horas semanais

10.03.26 16h17

Cursos gratuitos nas Usinas da Paz vão de gastronomia a robótica na Grande Belém em 2026

Programação inclui capacitações em áreas como tecnologia, moda e empreendedorismo; em 2025, espaços somaram mais de 2 milhões de atendimentos

10.03.26 14h04

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Melhor prevenir

Imposto de Renda 2026: contribuintes já devem se preparar para as novas regras

Contador orienta que organização antecipada de documentos e atenção aos rendimentos podem evitar erros e acelerar restituição

06.03.26 8h00

MEDIAÇÃO

Regularização fundiária no Pará: 40 mil pessoas podem ser beneficiadas após acordo com AGU

Articulação em Brasília busca garantir títulos de terra para 8 mil famílias em áreas de conflito nas regiões do Xingu e Altamira

04.03.26 17h35

Economia

Supermercado abre mais de 100 vagas de emprego em Belém, Ananindeua e outras cidades do Pará

Oportunidades são para diversas funções operacionais, com inscrição online. Todas as vagas são inclusivas para pessoas com deficiência

04.03.26 11h47

FRUTAS DA REGIÃO

Uxi, piquiá, sapotilha: chuvas aumentam oferta de frutas regionais da Amazônia nas feiras de Belém

De muruci a bacuri, feiras locais se movimentam com frutas típicas da estação e preços variam conforme a safra

03.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda