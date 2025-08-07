Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Não há humilhação em Lula telefonar a Trump, afirma Doria

Ex-governador diz que tema é econômico, não político, e critica postura do presidente brasileiro

Estadão Conteúdo
fonte

Lula disse à Reuters, na quarta-feira, que não vê disposição de Trump para negociar e que não vai se humilhar ligando para ele (Fdr)

O ex-governador de São Paulo João Doria reforçou o apelo por uma interlocução entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, diante da crise das tarifas. A declaração vem após Lula afirmar que não irá “se humilhar” ligando para o líder norte-americano.

"Não há humilhação nenhuma em você telefonar, desde que o seu objetivo seja tratar economicamente do tema e não politicamente", comentou Doria em entrevista concedida a jornalistas após encerrar um fórum promovido pelo Lide, sua empresa de eventos, em Mumbai, na Índia.

Na quarta-feira, em entrevista à agência Reuters, Lula disse que não vê disposição de Trump em negociar e que, por isso, não passará pela humilhação de entrar em contato com o presidente dos Estados Unidos.

VEJA MAIS 

image Putin confirma que deve reunir com Trump na próxima semana, mas descarta encontro com Zelenski
Os dois lados estão "começando a trabalhar nos parâmetros concretos desse encontro e na escolha do local", declarou assessor do presidente russo

image Eduardo Bolsonaro volta a receber R$ 17 mil de salário; gabinete ganha R$ 123 mil
Mesmo fora do País, Eduardo pode manter o mandato parlamentar e receber o salário de R$ 46.366,19

Antes de Doria, a fala do presidente brasileiro já havia sido criticada durante o fórum do Lide pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), e pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado, Sérgio Longen. Ambos defenderam que os esforços para reverter a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros avancem para o campo da diplomacia presidencial.

Segundo Doria, Trump não tem razão em impor a sobretaxa ao Brasil, mas isso não impede Lula de telefonar ao presidente americano para discutir a medida e buscar uma solução. "Não há nenhuma humilhação em você telefonar para um chefe de Estado. Essa é uma visão política. Nesse sentido, talvez o presidente Lula fique muito próximo também do equívoco do presidente Trump", afirmou, ao se referir à motivação política da tarifa — proteção ao ex-presidente Jair Bolsonaro — em vez de razões comerciais.

"Neste sentido, podem se igualar. E não faz sentido ao presidente Lula deixar de telefonar, desde que, evidentemente, o faça com altivez", completou.

O repórter viajou a convite do Lide.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

TARIFAS

BRASIL

Doria
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

economia

SuperNorte 2025 estreia com foco em sustentabilidade e protagonismo regional

Primeiro dia do evento foi marcado por homenagens, palestra e grande presença do público

07.08.25 22h37

tarifaço

Alckmin: Plano de contingência foi apresentado a Lula e deve sair até terça (12)

Ele afirmou que será colocada uma "régua", pois há setores em que 90% da produção vão para o mercado interno, enquanto em outros setores metade da produção é destinada à exportação

07.08.25 18h38

afetados pelo tarifaço

Por telefone, Lula e Modi discutiram impactos das tarifas impostas por Trump, diz Secom

Presidente da República e primeiro-ministro da Índia conversaram por cerca de uma hora

07.08.25 13h58

Programa de Gerenciamento de Benefícios

Câmara aprova texto-base de programa para acelerar análises de benefícios do INSS

Programa tem duração de 12 meses e possibilidade de prorrogação única

07.08.25 13h38

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

programa Gás para Todos.

Governo anuncia gás de cozinha gratuito para 17 milhões de famílias

Medida provisória que garantirá o benefício está em “fase final de elaboração"

31.07.25 11h05

CONCURSOS DE SAÚDE

Concursos de saúde oferecem salário de até R$ 17 mil e têm mais de 3 mil vagas abertas; veja datas

Vagas para diversas especialidades estão abertas em diferentes estados; inscrições seguem até agosto e setembro, com remunerações que podem chegar a R$ 17 mil.

04.08.25 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda