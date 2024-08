Na véspera do Dia dos Pais, busca por presentes é intensa em shopping center de Belém

Neste sábado, 10, véspera do Dia dos Pais, muita gente deixou para comprar o presente de última hora. Em Belém, em um shopping localizado no bairro Batista Campos, filhos aproveitaram a oportunidade para não deixar a data passar em branco. Vendedores também comentaram sobre o aumento nas vendas e os itens mais procurados pelos consumidores.

A dona de casa Klivia Miranda, de 39 anos, aproveitou as primeiras horas da manhã para procurar presentes para o marido, acompanhada da filha, a pequena Geovana Franco, de 10 anos. A poucas horas da comemoração, elas planejam uma surpresa para ele. “Com a rotina da semana, a gente tem mania de deixar sempre para a última hora”, relata Klivia.

Para esse dia especial, ela conta que já é tradição comemorar em família e que sempre planeja a celebração como uma forma de confraternizar. “O almoço ou o café da manhã são os mais importantes. A gente opta por um ou outro e faz a programação”, afirma.

Geovana Franco, filha de Klivia Miranda, a procura do presente surpresa para o pai. O avô, Manoel Miranda, também era presenteado no passeio pelo Dia dos Pais. (Cristino Martins / O Liberal)

Entre as opções de presentes, Geovana revela como pretende surpreender o pai: “Eu pensei em dar para ele uma camisa. Ele está precisando. Vai ser uma surpresa. Eu acho que ele não suspeita, porque eu e a mamãe dissemos que iríamos para outro lugar”, conta ela, ao elogiar pai, que, nas palavras dela, “é muito legal”.

O advogado aposentado Manoel Miranda, de 75 anos, pai de Klivia, também acompanhou a neta e a filha durante as compras e falou sobre a importância de ser lembrado no Dia dos Pais, ainda mais por já ser avô. “Me sinto gratificado por ter alcançado essa bênção de ser avô. Tenho quatro netos e todos eles me amam e têm grande admiração por mim. É ótimo não ser esquecido. A pior coisa é ser esquecido pelos filhos e pelos netos”, comenta.

Douglas Silva em busca do presente para o pai e o sogro, acompanhado da filha Maria Luiza, que já tinha a surpresa pronta para o paizão no domingo. (Cristino Martins / O Liberal)

O oficial do Corpo de Bombeiros, Douglas Silva, 50, correu para garantir os presentes do pai e do sogro na manhã de sábado. Acompanhado da filha, a estudante Maria Luiza Cunha, de 14 anos, que foi escolher um vestido para uma festa de aniversário, ele também foi às compras. “Aproveitei para comprar o presente do meu pai e do meu sogro, que também é um pai para mim. Assim, eles podem lembrar da gente no dia a dia, como genro e como filha da minha esposa”, relata Douglas.

Para o domingo, Douglas conta que a data sempre é comemorada em família e já está na expectativa pelo presente. Maria Luiza fala sobre a importância desse momento: “Meu pai é uma pessoa que está sempre do meu lado. Sempre faz tudo por mim. O Dia dos Pais é um dia muito importante”. Para ela, o dia é essencial para “lembrar da primeira referência de homem que a gente tem na vida.”

Movimento

A gerente de uma loja de departamentos, Dilene da Cruz, conta que o movimento de clientes foi intenso já na manhã deste sábado (10), ao contrário do que foi observado um dia antes, na sexta-feira (9). Para ela, esse é um bom momento para impulsionar as vendas. “Hoje [sábado], estamos começando com um movimento muito bom. Ontem [sexta], tivemos um melhor resultado na parte da noite. Os itens mais procurados são sapatos e relógios”, destaca.

O vendedor Vitor Silva comenta que o filme Deadpool & Wolverine, atualmente nos cinemas, tem inspirado compras de pais e filhos. (Cristino Martins / O Liberal)

Já o vendedor de uma loja de produtos geeks, Vitor Silva, conta que a procura por presentes aumentou consideravelmente no dia que antecede a comemoração do Dia dos Pais. Ele também destaca que, já em julho, muitas pessoas começaram a buscar por presentes. “No mês passado, os clientes procuraram mais presentes do que agora, em agosto. Claro que agora a demanda aumentou, temos vendido bastante este mês. Mas só veio melhorar mesmo hoje [sábado]”, afirma.

Poucos dias após o lançamento do filme “Deadpool & Wolverine”, o vendedor observou que a busca por presentes relacionados ao filme foi um atrativo para pais e filhos, uma vez que os personagens se conectam com as duas gerações. “Como as camisas que temos aqui têm os dois personagens e estão disponíveis em diversos tamanhos, acabam comprando tanto para o pai quanto para o filho”, pontua.