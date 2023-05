Motoristas de aplicativos realizam mobilização em Belém contra Uber, 99 e outras plataformas

Trabalhadores de aplicativos de mobilidade promovem uma manifestação contra plataformas como a Uber e a 99 na manhã desta segunda-feira (15), em Belém. O ato ocorre no Portal da Amazônia, onde os motoristas discutem sobre pleitos da categoria. Entre as principais pautas estão o aumento do valor recebido por quilometragem para R$ 2 e o valor mínimo por corrida paga para os trabalhadores para R$ 10.

Os manifestantes estão se reunindo no Portal da Amazônia.

"Aqui no Pará estamos há sete anos com a mesma tarifa. Começou com uma tarifa de R$ 7 e foi baixando tanto que hoje a corrida mínima chega a até R$ 4,50, sendo que às vezes a plataforma ainda fica com 40% a 50% daquela corrida", reclama Euclides Magno, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Aplicativo (Sindtapp).