Mosqueiro recebe 3° Exposição e Feira Agropecuária; Sebrae levará unidade móvel ao evento

A 3ª Exposição e Feira Agropecuária de Mosqueiro começa nesta sexta-feira (26/07). Durante o evento, os produtores rurais, comerciantes e empreendedores da região metropolitana de Belém, interessados em receber orientação para futuros negócios, poderão contar gratuitamente com os serviços da Unidade Móvel do Sebrae.

Nos dias de feira, a unidade móvel disponibilizará serviços como orientações para a gestão dos negócios, consultorias rápidas e formalização para Microempreendedor Individual (MEI), agricultor e pessoa física, além de abertura e fechamento de empresas.

“O Sebrae/PA entra nessa parceria com a Expofam, por meio da sua Unidade Móvel, para prestar orientações aos pequenos agricultores e comerciantes locais, mas também para pessoas físicas e a comunidade local que deseja esclarecer dúvidas ou até mesmo se formalizar, ou abrir um negócio. A expectativa é de que façamos cerca de 15 atendimentos por analista e a dinâmica de atendimentos será a mesma dos serviços itinerantes que já fazemos na região, no Estado”, destaca Rafael Vasconcelos, analista do Sebrae/PA, responsável pela área de agronegócios da instituição.

Segundo o analista, o evento representa oportunidade de fomento de cooperativismo local. “Para o desenvolvimento dessas pequenas propriedades rurais é o momento de fortalecer a importância do cooperativismo dentro dessa cadeia, tendo em vista que muitas das vezes o próprio cooperado e o presidente da cooperativa convida esses agricultores, mas eles não têm tanta segurança. Quando o Sebrae soma com esse processo, os pequenos agricultores tomam uma decisão positiva, quando realmente conseguem enxergar que terão retorno se trabalharem de forma cooperada”, afirma.

A 3ª Exposição e Feira Agropecuária de Mosqueiro (Expofam) será realizada nesta sexta-feira (26), sábado (27) e domingo (28), na sede da Cooperativa Agropecuária Mista de Mosqueiro (Coopam). A Unidade Móvel oferecerá serviços gratuitos das 08h às 16h na sexta-feira (26) e das 08h às 12h no sábado (27) e no domingo (28).

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)