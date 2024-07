'Sebrae na Sua Praia', em Salinas, gera oportunidade a pequenos empreendedores

A quarta edição do Sebrae na Sua Praia começou na última quarta-feira (17/7) e segue até o dia 4 de agosto, atendendo o público sempre das 17h às 22h, com palestras de capacitação e exposição de produtos de 112 pequenos empreendimentos. O objetivo principal do espaço é promover capacitação para pequenos empreendedores e incentivar trocas com o público que visita a exposição, localizada no canteiro central da orla da Praia do Maçarico, no município de Salinópolis.

Para a diretora técnica do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PA), Domingas Ribeiro, a expectativa é de impactar positivamente os pequenos empreendedores para que ampliem sua produção e, claro, gerar renda cada vez mais.

“Como os pequenos começam a se capacitar, eles começam a crescer… então ele vai cada vez mais se valorizando e se colocando no mercado, com a valorização do seu produto e de ser um empresário”, frisa Domingas Ribeiro.

Programa Sebrae na Sua Praia em Salinas nesta sexta-feira (19.07)

Entre os 112 negócios levados à arena montada em Salinas, o Sebrae-PA levou empreendedores de diferentes regiões do Pará. “A gente tem o intuito de colocar esses produtos no mercado, valorizando cada vez mais os empreendedores e os empresários daqui da região e dos municípios próximos”, reforça a diretora técnica.

Este ano o evento trouxe representantes de Belém, Castanhal e Paragominas divididos em diferentes segmentos como artesanato, culinária e vestimenta.

Exemplos bem sucedidos

Após um período difícil financeiramente, o empreendedor Ronaldo Nóbrega conta que a partir da relação com o órgão, o negócio de venda de cocada se tornou a principal fonte de renda de sua família. A capacitação ofertada pelo Sebrae-PA ajudou no desenvolvimento da sua marca, com a criação de uma identidade visual, publicidade e qualidade do produto. Antes de empreender no ramo alimentício, Nóbrega trabalhou em um negócio do pai, que chegou ao fim, forçando-o a pensar novas fontes de renda.

“O Sebrae reuniu alguns empreendedores e, juntos, desenvolveram o projeto do festival gastronômico Comidinha de Praia e lembraram do meu nome. Aí comecei a pegar consultoria e foram criadas a logomarca e a tabela de informações nutricionais”, lembra.

Ronaldo transformou o que já foi apenas uma receita da mãe em negócio e hoje projeta expandir o empreendimento por meio da captação de sócios investidores. Na sua primeira venda, ainda com o negócio improvisado e sem muitos recursos, faturou em torno de R$ 40. “A próxima meta é investimento, agora eu quero um sócio investidor”.