Abaetetuba: 37 casas do Minha Casa, Minha Vida Rural são entregues no Pará

O ministro das Cidades, Jader Filho, participa nesta sexta-feira (12) da entrega de 37 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida Rural (MCMV Rural) na comunidade quilombola Bacuri, em Abaetetuba, no nordeste do Pará. As casas fazem parte de um conjunto de 321 unidades já contratadas no município, que somam investimentos de mais de R$ 24 milhões.

Antes da agenda oficial, Jader Filho deve conceder entrevista coletiva à imprensa no local.

Moradia no campo

Criado em 2023 e transformado em lei no mesmo ano, o MCMV Rural busca garantir acesso à moradia adequada para agricultores familiares e outros grupos que vivem em áreas rurais. O programa também contempla povos indígenas, comunidades quilombolas, pescadores, extrativistas, aquicultores, silvicultores e demais povos tradicionais previstos na legislação brasileira.

As unidades habitacionais podem ser destinadas tanto à construção de novas moradias quanto à melhoria das já existentes. O financiamento vem do Orçamento Geral da União e, futuramente, contará também com recursos do FGTS.