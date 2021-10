Ministério Público do Pará tem concurso previsto

Embora ainda não esteja confirmado e nem tenha um edital com todas as informações, está previsto um novo concurso público do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), para contratação de novos servidores. Segundo alguns sites especializados em publicações de concursos e processos seletivos, a oferta de vagas, no entanto, já foi definida por meio do projeto básico, documento necessário para a escolha da banca organizadora, processo já em andamento. Novas informações devem ser anunciadas em breve.

Ao todo, devem ser oferecidas 70 vagas para preenchimento imediato, além de formar cadastro reserva de pessoal. Das oportunidades imediatas, 35 serão para cargos com exigência de ensino médio e 35 para nível superior, com remunerações iniciais de até R$ 3.555,74. O processo segue em fase de escolha da banca, com licitação que estava marcada para o último dia 15 de outubro. Somente após a assinatura do contrato com a empresa será possível definir a data de publicação do edital de abertura de inscrições.

No caso de ensino médio, das 35 vagas, 33 serão para o cargo de auxiliar de administração, com remuneração inicial de R$ 2.489,83. As outras duas oportunidades serão para a carreira de auxiliar de enfermagem, com exigência,ainda, de registro no conselho, com inicial de R$ 2.794,68. Para nível superior, serão 13 vagas para analista jurídico, com formação em direito e inicial de R$ 3.555,75. As outras 22 oportunidades também serão para técnicos especializados, em diversas áreas: engenharia (2), medicina (4), análise de sistemas (5), biblioteconomia (1), pedagogia (1), contabilidade (3), assistência social (5) e psicologia (1).

Para o cargo de auxiliar de administração, as 33 vagas serão distribuídas da seguinte forma: Belém I (10), Belém II (2), Nordeste I (2), Nordeste I (2), Nordeste III (1), Sudeste I (2), Sudeste II (2), Sudeste III (1), Sudoeste IV (1), Sudoeste I (2), Sudoeste II (1), Tocantins (2), Marajó I (1), Marajó II (2) e Baixo Amazonas (2). Para analista jurídico, auxiliar de enfermagem e técnicos especializados, as oportunidades serão em Belém, exceto para psicólogo, que será na região sudoeste I, e assistente social, cujas vagas serão distribuídas da seguinte forma: Baixo Amazonas (1), Nordeste I (1), Sudoeste II (1), Sudoeste I (1) e Sudoeste II (1).

No concurso do MPPA, a seleção será composta por provas objetivas e discursivas, versando sobre conhecimentos gerais e específicos. Para a classificação final também serão considerados títulos apresentados.

Também está em pauta o concurso do órgão para promotor de Justiça, ainda sem data prevista para o edital. A previsão é de que sejam oferecidas pelo menos 10 vagas. Para concorrer é necessário possuir formação de nível superior em direito, três anos de prática jurídica e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração inicial é de R$ 30.404,42.

Serviço:

Concurso público do MPPA para servidores (previsto)

Inscrições e taxa: ainda sem informações

Salário: R$ 3.555,74

Vagas: 70

Concurso público do MPPA para promotores (previsto)

Inscrições e taxa: ainda sem informações

Salário: R$ 30.404,42

Vagas: 10