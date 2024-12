Minha Casa Minha Vida: mais de 26 mil moradias foram selecionadas para faixa 1 no Pará em 2024

O programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) selecionou cerca de 26.206 unidades habitacionais em 2024 para todo o estado do Pará. As unidades foram destinadas a famílias da faixa 1, principal eixo do programa, que atende a população de renda mais baixa, com uma arrecadação bruta mensal de até R$ 2.850. Para subsidiar novas obras anunciadas pela pasta, o ministério divulgou o valor de R$ 1,31 bilhão destinados ao Pará, além de R$ 51,8 milhões para a retomada de obras paralisadas.

A pasta confirmou que, do total de moradias selecionadas, 10.228 já tiveram as contratações autorizadas. Além destas, em torno de 24 mil unidades contratadas em anos anteriores seguem com as obras em andamento. Em entrevista ao Grupo Liberal, o representante da pasta, ministro Jader Filho, que é paraense, detalhou algumas das novidades previstas no segmento de habitação no estado, em especial, na capital paraense e na região metropolitana.

“Até o final do ano, vamos fazer a entrega do Viver Outeiro, nos primeiros seis meses (de 2025), vamos entregar o Viver Mosqueiro e temos lá em Santarém, que também deve correr ali no primeiro trimestre de 2025, vamos entregar o Moaçara, que há muitos anos as obras se arrastam, e, em Ananindeua, temos o Pouso do Aracanga”, explica.

34 municípios distribuídos em todas as regiões já foram atendidos

Dados do Ministério das Cidades indicam que, em todo o estado, 134 municípios distribuídos em todas as regiões já foram atendidos pelo programa com novas moradias ou com a retomada de obras paralisadas. Nessa última modalidade, a pasta aponta quase 3 mil unidades com obras retomadas. “Foram aplicados R$ 51,8 milhões na retomada de 2.305 unidades habitacionais que estavam com as obras paralisadas”, destaca o ministério.

O programa também inclui a modalidade de financiamento de imóveis com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Foram realizados 5.204 financiamentos habitacionais com os provimentos do fundo este ano, um aumento de em média 26% quando comparado ao desempenho do ano anterior, de 4.100 financiamentos.

Sobre o desempenho do financiamento de imóveis, o ministro Jader Filho relata que o programa conseguiu superar o mercado privado. “Pela primeira vez na história, o Minha Casa, Minha Vida, no trimestre passado (julho a agosto deste ano), lançou mais imóveis do que todo o mercado privado. Ele atribui o feito ao recurso sólido do programa para o segmento de habitação.

O número de moradias entregues na faixa 1 do programa também apresentou um bom desempenho nos dois últimos anos, totalizando 700 unidades habitacionais entregues entre 2023 e 2024. As unidades concluídas representaram R$ 24 milhões do orçamento da pasta só no ano passado.

VEJA MAIS

O programa de habitação do governo existe desde 2009, e os investimentos totais no Pará somam R$ 13,65 bilhões. Desse montante, R$ 5,95 bilhões foram aplicados por meio do Orçamento Geral da União, e mais de R$ 7,7 bilhões foram financiados com recursos do FGTS.