Programa Minha Casa, Minha Vida inspira cooperação habitacional entre Brasil e China

O programa Minha Casa, Minha Vida pode servir como modelo para políticas habitacionais na China. A declaração foi feita pelo vice-ministro da Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural chinês, Jiang Wanrong, durante um encontro com o ministro das Cidades do Brasil, Jader Filho, nesta sexta-feira (22/11), em Brasília. Na ocasião, os representantes assinaram um termo de cooperação para o desenvolvimento de políticas públicas de habitação.

Segundo Jader Filho, a troca de experiências no setor habitacional é fundamental, seja pela contribuição de iniciativas chinesas ou pela aplicação do conhecimento brasileiro no exterior. “O Minha Casa, Minha Vida é um exemplo de sucesso que fortalece a segurança habitacional no Brasil”, destacou Wanrong.

Além do tema habitacional, a reunião também abordou estratégias de prevenção de desastres naturais e medidas de adaptação das cidades à transição climática. Como próximo passo, será formado um grupo de trabalho para compartilhar experiências e aprofundar a cooperação entre os dois países nesse campo.

Lançado em 2009, o Minha Casa, Minha Vida tem como objetivo garantir moradia digna para famílias de baixa renda. Desde sua criação, mais de 8 milhões de unidades habitacionais foram entregues, beneficiando cerca de 32 milhões de pessoas em todo o Brasil.