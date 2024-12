'Minha Casa, Minha Vida': Governo federal investiu R$ 18,3 bilhões nas faixas 1 e 2

No biênio 2023/2-24, o programa habitacional do governo federal Minha Casa, Minha Vida investiu R$ 18,3 bilhões com recursos da União nas faixas 1 e 2, voltadas à população de renda mais baixa e que oferecem melhores condições de financiamento dos imóveis. Consideradas o eixo principal do programa, as faixas 1 e 2 atendem pessoas com renda bruta mensal familiar de até R$ 2.850 ou R$ 4.700, respectivamente. Os números foram divulgados pela Secretaria de Comunicação Social do governo federal e serão detalhados pelo ministro das Cidades, Jader Filho, em sua participação no programa "Bom dia, Ministro", nesta quarta-feira.

Durante a entrevista, Jader Filho vai falar sobre as principais ações do Ministério das Cidades, destacando, além do Minha Casa, Minha Vida, que já entregou oito milhões de unidades habitacionais pelo Brasil, os investimentos no Programa Periferia Vida e a preparação de Belém para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada na capital paraense, em novembro de 2025.

No caso do Minha Casa, Minha Vida, segundo o governo, nas linhas de financiamento pelo FGTS, foram liberados R$ 85,3 bilhões, nas faixas 1 e 2. De janeiro de 2023 até outubro de 2024, mais de 1 milhão de unidades habitacionais foram contratadas.

Já o Periferia Viva, programa voltado para a urbanização de favelas, já conta com mais de 30 políticas voltadas para melhorar a vida de milhões de brasileiros e tem foco em quatro eixos: infraestrutura urbana, equipamentos sociais, fortalecimento comunitário e inovação, tecnologia e oportunidades. No âmbito do Novo PAC, foram selecionados 59 territórios em 48 municípios para obras de urbanização de favelas, com investimentos de R$ 5,3 bilhões. No total, são mais de R$ 7 bilhões em recursos para o programa.

Jader Filho vai detalhar ainda os preparativos para a COP30 em Belém, evento que vai reunir representantes de diversos países para discutir temas como a redução de emissões de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, financiamento climático para países em desenvolvimento, tecnologias de energia renovável, preservação de florestas e justiça climática.

O programa Bom Dia, Ministro é transmitido ao vivo a partir das 8h e pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov.