Jader Filho anuncia 803 novas unidades do MCMV no Pará autorizadas para contratação

O estado do Pará foi contemplado com a autorização para a contratação de 803 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), elevando para 4.340 o número de moradias destinadas ao estado apenas no mês de novembro. O anúncio foi feito pelo ministro das Cidades, o paraense Jader Filho, e beneficia municípios localizados em áreas urbanas e rurais.

As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (27), por meio das portarias MCid nº 1.346, referente ao Minha Casa, Minha Vida Rural, e nº 1.344, que contempla a modalidade Urbana (FAR). As contratações abrangem propostas em dez municípios paraenses das regiões sul, sudeste, nordeste e do arquipélago do Marajó.

Segundo o ministro Jader Filho, as iniciativas reforçam o compromisso de atender à meta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prevê a contratação de dois milhões de novas unidades habitacionais até 2026. “Estamos avançando no propósito de oferecer habitação de qualidade ao povo brasileiro, especialmente ao Pará. Somente em novembro, ultrapassamos 4,3 mil novas moradias no estado. O objetivo é superar a meta inicial, alcançando mais de 2,3 milhões de unidades ao final de 2026”, afirmou o ministro.

VEJA MAIS

Ao nível nacional, as autorizações publicadas nesta quarta-feira incluem a contratação de 4.219 moradias em 91 cidades de 16 estados. As novas unidades habitacionais atenderão famílias em quatro modalidades do programa: Calamidades, Entidades, Rural e Urbano.

Veja a lista de municípios contemplados e unidades habitacionais autorizadas

Minha Casa, Minha Vida modalidade Urbana

Conceição do Araguaia: 100 Unidades Habitacionais (UH) (Residencial Vale do Sol I)

Minha Casa, Minha Vida Rural

Abaetetuba: 98 UH

Acará: 50 UH

Barcarena: 150 UH

Chaves: 50 UH

Igarapé-Miri: 100 UH

Paragominas: 50 UH

Pau d’Arco: 40 UH

Peixe-Boi: 50 UH

São Félix do Xingu: 69 UH