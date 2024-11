Minha Casa, Minha Vida responde por 53% dos lançamentos do setor imobiliário no país

Mais da metade (53%) dos lançamentos do setor imobiliário no Brasil, no último trimestre deste ano, foram do programa Minha Casa, Minha Vida. O número foi apresentado pelo ministro das Cidades, Jader Filho, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira (26/11), na abertura da 99ª edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC), em Brasília (DF).

Para se ter uma ideia da importância do Minha Casa, Minha Vida para o setor da construção civil no Brasil, do início de 2023 até outubro de 2024, mais de 1,15 milhão de unidades habitacionais do programa do Governo Federal foram contratadas. “Não vai faltar crédito para a gente fazer casas no Brasil”, reforçou o presidente Lula no evento, com empresários dos da construção civil e setor imobiliário.

O presidente lembrou que programas como PAC, Acredita e, em especial, o Minha Casa, Minha Vida, garantem um impulso fundamental para o desenvolvimento do setor e impulsionam investimentos em habitações, infraestrutura e geram emprego e renda.

Programa deve superar meta de dois milhões de unidades até o final de 2026

O ministro das Cidades, Jader Filho, ressaltou que as projeções indicam que a meta estabelecida no início da gestão, de contratar dois milhões de novas unidades até o fim de 2026, no Minha Casa, Minha Vida, deve ser superada.

“Nós chegamos no mês de outubro com 1,15 milhão de novas unidades contratadas (nesta gestão). Se continuarmos trabalhando juntos, como estamos fazendo, vamos ficar com um número (ao fim de 2026) entre 2,3 milhões a 2,5 milhões de novas unidades habitacionais. É uma virada histórica do Minha Casa, Minha Vida”, revelou o ministro.

Sobre o bom desempenho do Minha Casa, Minha Vida para o setor da construção civil no Brasil, o ministro Jader Filho afirmou: “o Minha Casa, Minha Vida hoje é maior do que o restante do mercado inteirinho”, frisou.

“Nós vamos concluir 2024 com mais um recorde. Vamos superar a marca de 600 mil novas unidades contratadas, gerando emprego, renda, desenvolvimento, e realizando o sonho da casa própria de muitas famílias. Se não fosse o mercado, se vocês não confiassem no Governo Federal, não confiassem naquilo que a gente está construindo nesse país, seguramente, vocês não estariam acelerando nesse ritmo”, continuou.