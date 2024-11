Ministro Jader Filho anuncia 2.754 novas casas em 72 municípios do Pará

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou a primeira seleção de propostas para a construção de moradias do Minha Casa, Minha Vida em áreas urbanas de municípios com até 50 mil habitantes. No Pará, 72 localidades serão beneficiadas com um total de 2.754 novas unidades habitacionais.

Esta é a primeira seleção da história do Minha Casa, Minha Vida na linha de atendimento FNHIS Sub 50 (MCMV Sub 50), cujo objetivo é proporcionar moradia digna para famílias de baixa renda residentes nos pequenos municípios brasileiros. O investimento total é de R$ 4,85 bilhões, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). A portaria foi publicada no Diário Oficial da União da última quinta-feira (21).

VEJA MAIS

Em nível nacional, o investimento será destinado à construção de 37.295 unidades habitacionais em 1.164 municípios de todos os estados brasileiros, beneficiando cerca de 150 mil pessoas. Confira a lista completa e quantidade de UH por municípios na Portaria MCID n.º 1.310.

Esta modalidade beneficia estados e municípios, por intermédio de repasse de recursos financeiros, no desenvolvimento de ações voltadas à produção ou aquisição de unidades habitacionais. As moradias atendem famílias com renda bruta mensal enquadrada na Faixa Urbano 1 do Minha Casa, Minha Vida, correspondente a até R$ 2.850, admitindo-se o atendimento de renda enquadrada na Faixa Urbano 2 (até R$ 4.700).

Pará soma 3.537 unidades autorizadas pelo Ministério das Cidades somente em novembro

Com o anúncio, já são 3.537 novas unidades habitacionais autorizadas pelo ministro Jader Filho apenas para o estado do Pará neste mês de novembro, em três portarias publicadas até aqui pelo Ministério das Cidades.

"Estamos anunciando mais uma seleção de propostas para contratação de moradias do Minha Casa, Minha Vida, desta vez com atenção especial às pequenas cidades do Brasil, que não podem ser esquecidas jamais. No Pará, apenas neste mês de novembro, já anunciamos casas para mais da metade dos 144 municípios do estado. Esse é o compromisso meu e do presidente Lula de retomarmos o pacto federativo e levarmos moradia digna para quem precisa", disse Jader Filho.

Veja a lista de municípios que serão contemplados com as novas unidades habitacionais do MCMV Sub 50:

Abel Figueiredo

Afuá

Água Azul do Norte

Almeirim

Anajás

Anapu

Aveiro

Bagre

Bannach

Belterra

Bom Jesus do Tocantins

Brasil Novo

Breu Branco

Bujaru

Cachoeira do Arari

Cachoeira do Piriá

Chaves

Colares

Conceição do Araguaia

Concórdia do Pará

Cumaru do Norte

Curralinho

Curuçá

Eldorado dos Carajás

Floresta do Araguaia

Garrafão do Norte

Goianésia do Pará

Gurupá

Inhangapi

Ipixuna do Pará

Irituia

Itupiranga

Mãe do Rio

Magalhães Barata

Medicilândia

Mocajuba

Mojuí dos Campos

Muaná

Nova Ipixuna

Oeiras do Pará

Ourém

Ourilândia do Norte

Palestina do Pará

Pau d’Arco

Peixe-Boi

Piçarra

Ponta de Pedras

Porto de Moz

Quatipuru

Rio Maria

Rurópolis

Santa Bárbara do Pará

Santa Cruz do Arari

Santa Luzia do Pará

Santa Maria das Barreiras

Santa Maria do Pará

Santana do Araguaia

Santarém Novo

Santo Antônio do Tauá

São Domingos do Araguaia

São Domingos do Capim

São Geraldo do Araguaia

São João da Ponta

São João de Pirabas

São João do Araguaia

Sapucaia

Soure

Trairão

Tucumã

Ulianópolis

Uruará

Vitória do Xingu.