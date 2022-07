Mineradora oferece 400 vagas de emprego exclusivas para mulheres e pessoas com deficiência no Pará

Mulheres e pessoas com deficiência podem se inscrever no Programa Formação Profissional (PFP) da Vale, que abriu inscrições para 1.200 vagas exclusivas a este público nesta segunda-feira (18). No Pará, são 400 oportunidades distribuídas entre os municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás, Curionópolis e Ourilândia do Norte. Além do Estado, há vagas no Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O programa oferece qualificação profissional para o desempenho de funções operacionais e técnicas em diversas áreas de negócio da mineradora. Quem estiver interessado em se candidatar ao processo deve se inscrever por meio deste site até o dia 27 de julho, na quarta-feira que vem. O programa é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Uma das exigências é que os candidatos precisam ter a partir de 18 anos de idade e formação completa no ensino médio regular ou em cursos técnicos de ensino médio, de acordo com a vaga. A aprendizagem teórica dura de quatro a seis meses e a prática ocorre em até um ano, nas instalações da Vale.

A seleção será online, dividida em cinco etapas, e ocorrerá entre os meses de julho e novembro desde ano. As etapas incluem inscrições, avaliações de conhecimento, painel virtual de entrevistas com gestores da Vale e exames médicos. A previsão é de que o início da formação aconteça em novembro. O calendário do processo está disponível no mesmo site.

Os selecionados receberão remuneração mensal de até R$ 1.937,31 para o cargo de trainee operacional e de R$ 2.286,76 para o de trainee técnico operacional. Terão direito também à assistência médica, seguro de vida, reembolso creche e pré-escola, benefícios de atividade física, acesso ao programa de assistência ao empregado que dá suporte jurídico, financeiro e psicológico, vale-refeição ou refeitório no local de atuação e vale-alimentação, vale-transporte ou transporte no local de atuação, cesta de Natal e outros.

A gerente global de atração de talentos da Vale, Mira Noronha, vê o programa como uma das principais portas de entrada para cargos operacionais e técnicos na mineradora. Além disso, ela diz que ele reforça a meta da empresa de dobrar a representatividade de mulheres até 2025 (de 13% para 26%) e destaca o compromisso com a diversidade.

“A atração de mais mulheres cis e trans e de pessoas com deficiência contribui para a evolução da empresa, uma vez que um ambiente mais diverso resulta em inovação, troca de experiências, diferentes pontos de vista e produtividade. Buscamos a pluralidade e oferecemos um ambiente de trabalho que respeita e reconhece a singularidade de cada um”, afirma.

Serviço:

Programa de Formação Profissional – exclusivo para mulheres e pessoas com deficiência

Inscrições: de 18 a 27 de julho, neste site

Mais de 400 vagas, distribuídas nos municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás, Curionópolis e Ourilândia do Norte