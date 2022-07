Refinaria abre novas vagas de emprego em Barcarena

A empresa Hydro Alunorte abriu três novas vagas de emprego para atuação em sua refinaria em Barcarena, no nordeste paraense. As oportunidades são para Engenheira (o) Sênior, Soldadora I e Higienista Ocupacional Pleno. Os interessados deverão fazer a inscrição exclusivamente pelo site da Hydro (https://www.hydro.com). A descrição completa das vagas e a formação necessária também estão disponíveis no site. Todas as vagas estão abertas para pessoas com deficiência e reabilitadas pelo INSS.

Visando mais diversidade na formação das equipes, a Hydro está com vaga para Soldadora I exclusiva para pessoas que se identificam com o gênero feminino. A companhia busca uma profissional com experiência na confecção de tubulações e habilidades SAP no nível intermediário. É desejável carteira de habilitação na categoria B ou acima. Entre as atividades exercidas no dia a dia, estão manutenções corretivas e preventivas de soldagem, produção de peças de ligas metálicas e preparação de equipamentos de soldagem e corte. As inscrições estão disponíveis até 24 de julho.

A empresa também está com vaga disponível para a posição de Higienista Ocupacional Pleno. O candidato ou candidata deverá ter formação superior completa em Ciências Exatas, Ciências Biológicas, Medicina ou Engenharias e especialização em Higiene Ocupacional. É desejável que o profissional tenha certificação da Associação Brasileira de Higienista Ocupacional (ABHO). Entre as atribuições do cargo está: prestar suporte às áreas operacionais para implementação e manutenção de procedimentos e programas relacionados à higiene ocupacional; acompanhar indicadores e gerir processos relacionados aos equipamentos de proteção individual (EPIs). As inscrições para a vaga poderão ser realizadas até 24 de julho.

Outra oportunidade é para Engenheira (o) Sênior. Com formação superior em Engenharia Civil, Elétrica ou Mecânica, o profissional será responsável por acompanhar e liderar a implementação dos projetos na fase de construção, preparar documentação técnica para licitações, além de acompanhar e assegurar a realização dos cronogramas. O candidato deverá ter experiência na liderança de equipes, implementação de projetos e execução de obras no setor industrial. Também será necessário ter conhecimento em Power BI e SAP, registro no Conselho Regional de Engenharia Ativo; carteira de habilitação na categoria B e inglês no nível intermediário. As (os) candidatas (os) poderão se inscrever até 21 de julho.