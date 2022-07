Sine divulga mais de 200 oportunidades de emprego; veja os cargos e como se candidatar

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) liberou, nesta terça-feira (12), 205 vagas de emprego em diferentes ocupações em Manaus (AM). Para se candidatar a uma oportunidade os interessados precisam validar o acesso da Carteira Digital e Previdência Social (CTPS), via aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou no site oficial do Governo Federal e se cadastrar no Portal Emprega Brasil.

Feito o cadastro nos sites será preciso participar de uma pré-seleção presencial. Os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, que ficam na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul e no Shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte. O atendimento acontece das 8h às 17h. Algumas vagas tiveram validade de um dia, mas ainda dá tempo de conferir as oportunidade de amanhã (13).

Confira as vagas de emprego disponíveis, em Manaus, a partir desta quarta-feira (13):

Assistente Administrativo (01 vaga)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Prazo para a notificação de interesse: 13 de julho.

Habilidades:

Atividades – executar os serviços de apoio às áreas pertinentes, elaborar planilhas, enviar e-mails, preparar relatórios, alimentar sistemas relacionados a pedidos de materiais e procedimento administrativo, controlar Ordem de Serviços – entrada e saída, entre outras atividades inerentes à função.

Camareira de Hotel (01 vaga)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Prazo para a notificação de interesse: 13 de julho.



Habilidades:

Atividades – realizar a limpeza, arrumação e organização dos apartamentos e demais áreas, conforme os referenciais de qualidade e característica da marca de atuação.

Artífice de Manutenção (01 vaga)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir na zona leste de Manaus e ter os cursos NR-35 e NR-10 (Atualizados); vaga exclusiva para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Prazo para a notificação de interesse: 13 de julho.

Habilidades:



Atividades – montar, instalar e conservar circuitos elétricos em geral, consertar motores de bombas, substituir lâmpadas queimadas, bem como motores danificados, zelar pela conservação e manutenção das ferramentas e demais equipamentos necessários à execução dos trabalhos, instalar disjuntores e fusíveis em quadros elétricos, e manusear o gerador sempre obedecendo às normas de segurança existentes.

Gerente Comercial (10 vagas)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Prazo para a notificação de interesse: 20 de julho.

Habilidades:

Atividades – Gerenciar equipe, elaborar relatórios, desempenhar atividades administrativas, projetar e desenvolver estratégias de vendas.

Supervisor de Vendas (10 vaga)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Prazo para a notificação de interesse: 20 de julho.



Habilidades:

Atividades – planejar as vendas, atendendo clientes e coletando indicadores do mercado consumidor; buscar atingir os resultados por meio de uma integração e colaboração da equipe de trabalho.

Mecânico de Veículos a Diesel (01 vaga)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Prazo para a notificação de interesse: 20 de julho.

Habilidades:



Atividades – montagem e troca de peças; lubrificar e regular motores.

Lanterneiro (01 vaga)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Prazo para a notificação de interesse: 14 de julho.

Habilidades:

Atividades – ter conhecimento e experiência comprovada nas linhas Volvo, Mercedes e Volkswagen.

Lavador de Veículos (01 vaga)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Prazo para a notificação de interesse: 14 de julho.

Habilidades:

Atividades – atuar com lavagem e secagem de veículos, aplicação de produtos, higienização e polimento dos mesmos.

Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) (05 vagas)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus avenida Constantino Nery;

Prazo para a notificação de interesse: 14 de julho.

Habilidades:

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Técnico em Segurança do Trabalho (01 vaga)

Escolaridade – ensino técnico em Segurança do Trabalho completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – os candidatos devem ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade, Excel Avançado e experiência em E-Social; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Prazo para a notificação de interesse: 15 de julho.

Habilidades:

Atividades – realizar atividades para evitar acidentes e proteger os profissionais; analisar os processos realizados pelos colaboradores para identificar problemas e eliminar os riscos; fazer treinamentos com os profissionais e fiscalizar as atividades para garantir que elas sejam realizadas com segurança.

Ajudante de Borracharia (01 vaga)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Prazo para a notificação de interesse: 13 de julho.

Habilidades:

Atividades – realizar montagem, desmontagem, conserto e controle de pneus, principalmente de frotas (carretas).

Funileiro Industrial (01 vaga)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Prazo para a notificação de interesse: 13 de julho.

Habilidades:

Atividades – realizar a fabricação das conformações detalhadas. Efetuar cortes e curva de chapa para modelagem de peças. Fazer a leitura do projeto para identificar a dimensão das peças e fazer a planificação e conformação das peças em alumínio e dutos galvanizados; efetuar o recapeamento em tubulações hidráulicas, aplicando técnicas em planificação; executar a medição de dutos de ar condicionado para a realização da fabricação e montagem correta.

Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) (03 vaga)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Prazo para a notificação de interesse: 13 de julho.

Habilidades:

Atividades – realizar atendimento ao cliente, operação de caixa e manter ambiente organizado.

Mecânico de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deve ter curso de Informática Básica e experiência com linha pesada; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Prazo para a notificação de interesse: 14 de julho.

Habilidades:

Atividades – montagem e troca de peças; lubrificar e regular motores.

Aplicador de Inseticida (05 vagas)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – os candidatos precisam ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Prazo para a notificação de interesse: 14 de julho.

Habilidades:

Atividades – realizar serviços de controle de pragas urbanas, visando o bem-estar dos clientes e do meio ambiente.

Ajudante de Obras – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) (02 vagas)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Prazo para a notificação de interesse: 14 de julho.

Habilidades:

Atividades – auxiliar nos serviços de mecânica ou elétrica.

Vendedor Externo (15 vagas)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Prazo para a notificação de interesse: 14 de julho.

Habilidades:

Atividades – realizar vendas externas, fornecer produtos, acompanhar entrega dos produtos e cadastrar clientes.

Analista de Departamento Pessoal (01 vaga)

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – vaga exclusiva para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Prazo para a notificação de interesse: 15 de julho.

Habilidades:

Atividades – atuar em folha de pagamento, ponto eletrônico, férias, rescisão, e-social atualizada em legislação trabalhista, IR e previdenciária.

Analista de Licitação (Hospitalar) (01 vaga)

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em qualquer área;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com medicamentos; vaga exclusiva para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Prazo para a notificação de interesse: 13 de julho.

Habilidade:

Atividades – responsável por organizar, protocolar e licitar o serviço, pregão e todos os serviços referentes ao setor.

Operador de Extrusora (03 vagas)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de NR-12, NR-35 e Metrologia; vagas exclusivas para o posto Sine Manaus Shopping Phelippe Daou;

Prazo para a notificação de interesse: 13 de julho.

Habilidade:

Atividades – operar máquinas de extrusão; ajustar dimensões do produto de acordo com a produção; controlar parâmetros do processo.