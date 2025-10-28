Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Mercado segurador do Pará cresce e movimenta R$ 2,68 bilhões no primeiro semestre

Entre os segmentos com maior crescimento, o seguro empresarial arrecadou R$ 36,2 milhões, alta de 25,8%

Thaline Silva*
fonte

O seguro de automóveis manteve a liderança no estado, com arrecadação de R$ 345,1 milhões e avanço de 7,2% em relação a 2024 (Freepik)

O mercado de seguros do Pará, excluindo a área de saúde suplementar, movimentou R$ 2,68 bilhões entre janeiro e junho de 2025, segundo levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O resultado representa um aumento de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado e reflete o bom desempenho dos ramos automóvel, vida e empresarial, além de fortes altas nos seguros de viagem e condominial.

O seguro de automóveis manteve a liderança no estado, com arrecadação de R$ 345,1 milhões e avanço de 7,2% em relação a 2024. Na sequência, o seguro de vida registrou R$ 232,8 milhões, crescimento de 17,5%, impulsionado pela maior conscientização da população sobre a importância da proteção pessoal e familiar.

Entre os segmentos com maior crescimento, o seguro empresarial arrecadou R$ 36,2 milhões, alta de 25,8%, enquanto o residencial somou R$ 26,7 milhões, aumento de 6,5%. O seguro marítimo e aeronáutico movimentou R$ 8,2 milhões (+8,2%), e o pecuário, em expansão no interior do estado, alcançou R$ 4,9 milhões (+24,9%). Já o seguro condominial teve crescimento expressivo de 28,6%, somando R$ 3,8 milhões. O destaque percentual foi o seguro de viagem, que subiu 159,8% e chegou a R$ 6 milhões em prêmios.

No mesmo período, o setor devolveu à sociedade paraense R$ 702,2 milhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios — um aumento de 4,7% em comparação ao primeiro semestre de 2024. O ramo de automóveis concentrou a maior parte dos pagamentos, com R$ 223,9 milhões, alta de 25,1%. Os seguros de vida responderam por R$ 72 milhões (+18,1%), enquanto o ramo de transportes teve alta significativa de 67,4%, alcançando R$ 15,4 milhões. O seguro empresarial também se destacou, com R$ 10,5 milhões pagos em indenizações (+50,2%).

Para Edmir Ribeiro, presidente do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), o desempenho do Pará reflete tanto o dinamismo econômico regional quanto o avanço da cultura de proteção financeira e patrimonial. "Os números do primeiro semestre mostram um mercado sólido e em evolução. O crescimento nos seguros de vida e empresariais indica maior adesão de famílias e empresas à cultura da prevenção. Já o avanço em ramos como viagem e condominial revela um consumidor mais atento, que busca segurança em diferentes momentos da vida. Isso reforça o papel do seguro como instrumento essencial de estabilidade econômica no estado”, avaliou.

Arrecadação por ramo

Automóveis: R$ 345,1 milhões (+7,2%)

Vida: R$ 232,8 milhões (+17,5%)

Empresarial: R$ 36,2 milhões (+25,8%)

Residencial: R$ 26,7 milhões (+6,5%)

Marítimo e aeronáutico: R$ 8,2 milhões (+8,2%)

Pecuário: R$ 4,9 milhões (+24,9%)

Condominial: R$ 3,8 milhões (+28,6%)

Viagem: R$ 6 milhões (+159,8%)

 

Pagamentos de indenizações, benefícios, resgates e sorteios:

• Total: R$ 702,2 milhões (+4,7%)

• Automóveis: R$ 223,9 milhões (+25,1%)

• Vida: R$ 72 milhões (+18,1%)

• Transportes: R$ 15,4 milhões (+67,4%)

• Empresarial: R$ 10,5 milhões (+50,2%)

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

