Mercado de trabalho brasileiro registra abertura de 220.844 vagas formais em agosto

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho, o mercado de trabalho formal no Brasil teve um saldo positivo de 220.844 carteiras assinadas em agosto. Esse resultado segue a criação de 143.004 vagas em julho, após revisão dos dados.

Foram realizadas 2.099.211 admissões e 1.878.367 demissões, resultando nesse saldo positivo. Comparando com agosto de 2022, quando foram abertas 288.096 vagas com carteira assinada na série ajustada, este ano registra um desempenho sólido.

O setor de serviços liderou a abertura líquida de vagas em agosto, criando 114.439 postos formais, seguido pelo comércio, que abriu 41.843 vagas. A indústria geral contribuiu com 31.086 vagas, enquanto a construção civil teve um saldo de 28.359 contratações. A agropecuária também contribuiu com mais 5.126 vagas no mês.

É importante notar que todas as Unidades da Federação tiveram resultados positivos no Caged. São Paulo se destacou como o estado com o melhor desempenho, abrindo 65.462 postos de trabalho, enquanto o Espírito Santo teve o desempenho menos expressivo, com a abertura de 315 vagas em agosto.

Já o salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.037,90 em agosto, uma redução em comparação com os R$ 2.306,63 registrados em julho.