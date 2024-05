Sebrae Pará realiza 15ª Semana do microempreendedor individual

Começou nesta segunda-feira (20/05) a 15ª Semana do Microempreendedor Individual (MEI), realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Pará. As inscrições são gratuitas e seguem abertas no site do evento, para mais de 400 capacitações, nos 89 municípios onde há agências regionais e Salas do Empreendedor do Sebrae. A programação, online e presencial, vai até a próxima sexta-feira (24/05) das 8h às 18h. Em Belém, 10 mil pessoas devem ser atendidas durante o evento que ocorre na agência da rua Municipalidade, no bairro do Umarizal.

Péricles Carvalho, 45, analista do Sebrae e coordenador da Semana do MEI (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Com foco nos setores onde há maior abertura de empresas no estado (varejo de vestuário, cabeleireiros e manicures, minimercados, promoção de vendas e restaurantes), “a ideia é que a gente consiga, com isso, mostrar para os empreendedores técnicas e serviços novos, para que eles consigam crescer como MEIs”, destaca o analista do Sebrae e coordenador da Semana do MEI, Péricles Carvalho.

Atualmente, há 332.539 MEIs registrados no Pará — 44% só na Região Metropolitana de Belém. A Semana do MEI também oferece atendimento a donos de pequenos negócios ou pessoas que desejem empreender, de acordo com o estágio da empresa: formalização, regularização ou negociação de dívidas. Atualização de cadastros e emissão de documentos, como a Declaração Anual do Simples Nacional (cujo prazo termina no dia 31 de maio) estão entre os serviços ofertados.

Maria Gaudino, 44, empreende há oito anos no segmento alimentício de comidas regionais (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Além disso, em Belém, uma Feira de Negócios foi montada com estandes para 10 empreendimentos, dos segmentos de beleza e estética, economia criativa e alimentação fora do lar. Um deles pertence a Maria Gaudino, que vende comidas regionais há oito anos. “É a minha primeira vez participando e tô amando estar com vários empreendedores, de ramos diferentes. Eu trouxe pernil no tucupi, risoto de maniçoba, vatapá e mingau de milho”, disse a empreendedora conhecida como ‘Nega’, que estava vendendo os pratos a R$ 10 e R$ 20.

COP 30

Outro espaço temático em Belém é o da COP 30, destinado a consultorias sobre como aproveitar as oportunidades que virão por conta da 30ª Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em novembro de 2025 na capital paraense. Para orientar as discussões, quatro eixos de atuação foram selecionados: mobilidade urbana, hospitalidade, economia criativa e alimentos e bebidas. “A gente está chamando todos os MEIs do estado, para estarem ou em Belém, ou em uma das nossas outras 88 unidades. Dessa forma, a gente quer, definitivamente, preparar todos esses empreendedores para a COP 30”, afirmou o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

Completam a programação, ainda: a Live Estúdio (transmissões com casos de sucesso profissional), a Oficina Experiência Taxista (para aprimoramento do atendimento da categoria) e Arena Agência Digital, com discussões para a inserção digital do MEI e oportunidades de negócios na web.