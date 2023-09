Veja como fazer currículo; celular pode ajudar no processo; veja

Erros de ortografia, fontes extravagantes, falta de informações importantes, fotos nada profissionais. Esses são apenas alguns dos detalhes que podem definir um currículo ruim. Como um cartão de visitas, esse pedaço de papel pode influenciar na imagem do candidato a um emprego, portanto, na hora de construir um currículo, é preciso atentar-se para requisitos básicos apontados por especialistas da área. Confira o que fazer e o que evitar na hora de montar o documento.

Como fazer currículo

O currículo precisa ser, acima de tudo, objetivo, explica o coordenador dos cursos de Administração e de Ciências Contábeis do Unifamaz, Eduardo Vasconcelos. “O candidato precisa mostrar claramente a sua intenção e a que ele está se candidatando, de modo que a empresa possa filtrar. Para isso, o currículo precisa estar muito bem formatado, com uma estrutura legível e sucinta. Não se deve entregar currículo com muitas páginas, ele deve ser objetivo”, detalha o docente, que também costuma fazer seleção de candidatos.

Como fazer currículo pelo celular

Fazer um currículo pelo celular é simples e rápido. Existem vários aplicativos disponíveis na App Store ou Google Play que permitem criar um currículo profissional diretamente do seu dispositivo móvel. Alguns dos aplicativos mais populares incluem o LinkedIn Resume Builder, o Canva e o VisualCV. Com esses aplicativos, você pode escolher um modelo pré-feito, personalizá-lo com suas informações pessoais e experiências profissionais e, em seguida, salvar ou enviar o currículo diretamente do celular. Lembre-se de revisar e verificar todas as informações antes de enviar o currículo, para garantir que está tudo correto.

O que deve ter no currículo

Segundo ele, é preciso colocar as informações atualizadas e requeridas pela empresa que está contratando. “O candidato deve colocar dados pessoais, mas isso deve ser restrito a telefone, endereço, e-mail, e não informações como CPF, RG, carteira profissional e título de eleitor. Esses documentos adicionais podem ser entregues depois, quando o candidato passar no processo seletivo, e não devem estar no currículo”, esclarece.

Além disso, é fundamental deixar clara a formação, seja ela em nível médio, superior, pós-graduação ou mestrado, ou ainda cursos relacionados à área pretendida. “Não interessa colocar cursos feitos anos atrás e sim os mais relevantes e mais atuais”, explica Eduardo.

Muito se questiona ainda se é importante colocar experiência profissional. É importante, mas ela deve ser um resumo sobre a carreira e a evolução profissional do candidato. Não há a necessidade de colocar os 10 últimos anos e sim coisas recentes e diretamente focadas, que mostrem a experiência do candidato e, principalmente, onde ele demonstrou resultados. Outro item que é bom constar é a experiência com outros idiomas, assim como o nível de fluência e as experiências internacionais, caso o candidato as tenha.

Precisa de foto no currículo?

Outra dúvida recorrente é sobre o uso de foto. “Não é necessário. Apenas se for solicitado. E a imagem deve ser no tamanho 3x4”, alerta Eduardo.

Ele também deixa uma dica aos que estão iniciando a carreira: “iniciantes, que ainda não têm experiência profissional, devem pensar em outras atividades que já desenvolveram como trabalhos voluntários, trabalhos acadêmicos publicados e premiados, monitoria feita durante a faculdade ou atividades realizadas junto a empresas júnior, centro acadêmico, ou seja, o candidato deve mostrar o seu engajamento com essas atividades”, explica.

O que não deve ter em um currículo

Experiências que não sejam relevantes e que não agreguem àquele cargo.

e que não agreguem àquele cargo. Informações pessoais como preferência religiosa, ou às vezes hobbies. Se houver necessidade de saber sobre o hobbie, será requisitado ao candidato no processo seletivo.

como preferência religiosa, ou às vezes hobbies. Se houver necessidade de saber sobre o hobbie, será requisitado ao candidato no processo seletivo. Mentiras sobre o candidato e seu nível de conhecimento. O candidato deve mostrar apenas conhecimentos e habilidades que possui.

sobre o candidato e seu nível de conhecimento. O candidato deve mostrar apenas conhecimentos e habilidades que possui. Referências . Colocar apenas se a vaga pedir.

. Colocar apenas se a vaga pedir. E-mails que não tenham um tom profissional . Ou seja, endereços eletrônicos com junção de nomes que não têm a ver com o candidato. Isso precisa ser devidamente cuidado, porque será avaliado.

. Ou seja, endereços eletrônicos com junção de nomes que não têm a ver com o candidato. Isso precisa ser devidamente cuidado, porque será avaliado. Redes sociais com conteúdo inadequado. Algumas empresas costumam acessar as redes sociais do candidato para verificar o tipo de conteúdo postado e conhecer mais sobre o seu perfil.