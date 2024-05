Procura por imóveis em Belém supera a oferta, revela Anuário DataZAP

A 2ª edição do Anuário DataZAP, lançada ontem pela solução de inteligência imobiliária do Grupo OLX, revelou um mercado imobiliário aquecido em Belém, onde a procura por imóveis é maior do que a oferta. Segundo o relatório, imóveis verticalizados na faixa de preço entre R$225 mil e R$500 mil são os mais buscados na capital paraense, representando 50% da procura, enquanto a oferta se mantém em apenas 25%.

VEJA MAIS

O Anuário DataZAP destacou ainda que os bairros São Brás, Nazaré e Umarizal apresentaram uma maior valorização do metro quadrado. Contrariamente, os imóveis próximos à costa litorânea de Belém tendem a ter preços menores. A heterogeneidade do mercado imobiliário na cidade é evidenciada por pequenos bolsões de valorização distribuídos ao longo da capital.

"O desequilíbrio entre oferta e demanda indica um mercado dinâmico e em expansão. Essa tendência pode ser atribuída a diversos fatores, como a valorização de determinadas áreas e a crescente atratividade de imóveis verticalizados na cidade", explica Genardo Oliveira, economista especialista em mercado imobiliário

Os mais procurados

Especificamente, os bairros Marco e Pedreira concentram juntos 22,4% da demanda na capital paraense, destacando-se como áreas de intenso interesse. Por outro lado, o bairro Umarizal concentrou, sozinho, mais de 10,5% da oferta de imóveis em Belém, segundo o anuário.

O relatório também analisou a distribuição percentual de anúncios e leads nos portais imobiliários do Grupo OLX. Em 2023, 58% dos anúncios em Belém eram para imóveis de três dormitórios, enquanto a geração de leads para essa tipologia foi de 51%. Imóveis de dois dormitórios, segundo mais ofertados com 25% dos anúncios, superaram a oferta com uma busca que atingiu 37%.

Quanto à área útil dos imóveis, os anúncios para propriedades até 90m² foram os mais demandados, especialmente aqueles entre 60m² e 90m², que concentraram 36% da demanda nos portais. Anúncios com e sem suíte também foram os mais buscados, juntos representando 69% da procura.

No que se refere a vagas de garagem, anúncios com uma vaga representaram 60% da geração de leads, enquanto tipologias sem vaga e com duas vagas também mostraram boa demanda, somando 34%. Anúncios com preços até R$750 mil continuam a ter boa procura, destacando-se novamente a faixa entre R$225 mil e R$750 mil, que concentrou 50% da revenda e 68% da demanda ao longo de 2023.

O cenário apresentado pelo Anuário DataZAP sugere que, em Belém, a busca por imóveis se mantém aquecida, mas também revela áreas de intenso crescimento e valorização, um desafio habitacional para a cidade.

"A cidade está passando por uma transformação significativa no mercado imobiliário e precisamos de estratégias para guiar isto da melhor forma possível, refletindo mudanças econômicas e sociais mais amplas," conclui Oliveira.