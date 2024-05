Mais de 150 mil consumidores já foram beneficiados com o Luz Para Todos na Amazônia Legal

Mais de 150 mil consumidores de regiões remotas da Amazônia Legal foram beneficiados com energia elétrica nos últimos cinco anos por meio do programa Luz Para Todos, do Ministério de Minas e Energia (MME).

As famílias foram contempladas com kits de painéis fotovoltaicos, inversores, controladores e baterias de lítio. A escolha pela energia solar ocorre por conta do difícil alcance às redes de distribuição.

Até 2026, a pasta pretende alcançar cerca de 900 mil pessoas, com a instalação dos equipamentos em 228.287 unidades consumidoras. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que a energia solar é uma grande aliada no atendimento de comunidades remotas, onde não é possível fazer extensões de rede.

“Por isso, nosso trabalho tem sido de equilibrar, cada dia mais, o combate à pobreza energética com o uso de fontes renováveis do país. Se temos sol em abundância em boa parte do Brasil, podemos transformá-la em acesso à energia, inclusão, emprego, renda e dignidade, por meio do Luz Para Todos”, afirma.