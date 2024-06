Menos de 1% do mercado de trabalho no Pará é composto por pessoas com deficiência, diz Dieese

Na região Norte, de acordo com o Censo 2022, 8,01% da população brasileira com algum tipo de deficiência permanente reside nessa área. Contudo, segundo o Dieese, menos de 1% do mercado de trabalho formal é composto por pessoas com deficiência, destacando a discrepância entre a população com deficiência e sua representação no mercado de trabalho.

O Sudeste apresenta o maior percentual de população com deficiência, com 40,56%, o que equivale a 18,5 milhões de pessoas. Já a região Norte abriga 8,01% dessa população, com mais de 3 milhões de pessoas. No Pará, por exemplo, foram registradas 1.790.289 pessoas com pelo menos uma deficiência permanente.

Mercado de trabalho

Os dados do Dieese, baseados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Previdência, revelam que no Brasil, em 2022, havia 52.731.769 pessoas empregadas formalmente. Destas, apenas 590.950 (cerca de 1,11%) possuíam algum tipo de deficiência.

Na região Norte, dos 3.089.393 trabalhadores formais, apenas 29.024 (aproximadamente 0,93%) tinham alguma deficiência. No Pará, 1.265.567 pessoas estavam empregadas formalmente, e somente 12.494 (cerca de 0,98%) eram pessoas com deficiência.

Escolaridade

A análise mostra que, quanto à escolaridade dos trabalhadores paraenses com algum tipo de deficiência, mais da metade dos 12.494 trabalhadores, ou seja, 56,49% tinham o ensino médio completo, que corresponde à 7.058 pessoas. Em seguida, aproximadamente 11,90% possuíam o ensino superior completo, equivalente a 1.486 pessoas, e cerca de 10,01% (1.251 pessoas) tinham o ensino fundamental completo.

Áreas de atuação

Os dados analisados da RAIS pelo Dieese ainda mostram que, no Estado do Pará, quase a metade dos 12.494 trabalhadores com algum tipo de deficiência estava ocupada no Setor de Serviços, correspondendo a 45,11% do total, ou 5.636 pessoas. Em contraste, o Setor de Serviços de Indústria e Utilidade Pública registrou o menor quantitativo de trabalhadores com deficiência, representando apenas 1,50% do total, ou 187 pessoas.