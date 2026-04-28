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Economia

Mega-Sena sorteará prêmio de R$ 115 milhões nesta terça (28); saiba como participar

As apostas podem ser realizadas até às 20h pelo site da Caixa ou nas casas lotéricas do país

Victoria Rodrigues
fonte

O sorteio será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal. (Foto: Caixa)

O concurso da Mega-Sena, de número 3.001, sorteará o prêmio acumulado de R$ 115 milhões na noite desta terça-feira (28), pela Caixa Econômica Federal. O horário do sorteio está previsto para iniciar às 21h, no Espaço da Sorte, que fica localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), sendo que o evento também será transmitido ao vivo pelas redes sociais oficiais da Caixa.

Como apostar na Mega-Sena?

Os apostadores que desejarem concorrer ao prêmio de R$ 115 milhões podem escolher os seus números até as 20h de hoje, em qualquer casa lotérica de sua cidade, direto pelo aplicativo ou pelo próprio site da Caixa. O bilhete com seis números custa R$ 6 nas casas lotéricas, mas os jogos que são feitos pelo site custam outro valor: R$ 30, sendo o preço para seis números, e R$ 35 para sete números escolhidos no bilhete.

Além das apostas individuais, há ainda uma prática que aumenta consideravelmente as chances de ganhar, que é se reunir com familiares e amigos para fazer o famoso bolão. Para fazê-lo, o valor mínimo é de R$ 15 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 6, sendo que, se forem sorteados os números do bolão, os participantes podem resgatar sua parte de forma individual com o seu recibo de comprovação.

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Sorteio aconteceu na noite deste sábado (28)

Confira o passo a passo de como apostar pelo site da Caixa:

  • Acesse o portal Loterias Online da Caixa ou baixe o aplicativo em seu celular;
  • Crie um cadastro com nome completo, data de nascimento, e-mail e outros dados exigidos pelo sistema;
  • Se você já possui cadastro, informe apenas o CPF e a senha para entrar;
  • Clique na modalidade "Mega da Virada" no menu de jogos disponíveis; 
  • Escolha, no mínimo, seis números para compor sua aposta simples;
  • Se você não quiser escolher os números, há a opção chamada "Surpresinha", que o sistema escolhe de forma automática;
  • Pronto, agora é só aguardar o resultado do sorteio!

Como resgatar o valor do prêmio?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, se você for o(a) vencedor(a) do sorteio, pode realizar o resgate do valor nas próprias agências da Caixa, já que o pagamento de prêmios de apostas realizadas, independentemente do valor, sempre é feito nestes locais. Para o resgate, o titular do comprovante de aposta ou seu procurador deve apresentar comprovante de identidade com CPF e o recibo da aposta emitido pela Caixa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em OLiberal.com)

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