Mega Auto Feirão põe à venda mais de 300 veículos no Hangar, em Belém

Mais um Mega Auto Feirão acontece em Belém até o próximo domingo (11). Iniciado nesta quarta-feira (7), a edição especial de Dia dos Pais reúne 22 lojas de 9h até 21h no Hangar Centro de Convenções, no bairro do Marco. De acordo com a organização, a expectativa é alcançar um público maior que nas edições anteriores.

O salão automotivo conta com exposição de mais de 300 veículos, entre carros e motos, dos modelos mais vendidos no Pará, como Volkswagen Gol, Fiat Uno, Fiat Palio, Fiat Strada, Toyota Hilux, Chevrolet Ônix e Volkswagen Polo, conforme explica o coordenador do evento, Mauro Cleber.

“A gente pretende alcançar números tão expressivos quanto em junho, quando vendemos 263 carros e mais 35 motos, ou seja, 300 negócios fechados no Mangueirão e após o evento tiveram ainda mais negócios fechados na última edição”, destaca o coordenador, que explica que o evento traz opções desde R$ 39 mil a R$ 159 mil.

De acordo com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o primeiro semestre de 2024 registrou um aumento de 7,2% nas vendas de seminovos em relação ao mesmo período de 2023, com 7.343.752 unidades vendidas.

Mauro revela que a realização do feirão no Hangar torna o processo de vendas mais agradável tanto para os vendedores quanto para os consumidores. “A gente tem que observar o local e a disponibilidade. Aqui, no Hangar, a disponibilidade estava para essa data e a gente optou por fazer aqui porque o hangar é diferenciado, é um local com ar-condicionado, no centro da cidade. Então, tem uma série de comodidades que torna a venda e a compra mais agradáveis. É uma venda com mais paciência e mais calma”, destaca.

A vice-presidente da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado do Pará (Assovepa) e proprietária de uma loja de veículos, Nara Leão, conta que as expectativas para o evento estão altas.

“A gente fica muito feliz porque tem uma grande estrutura, para que os clientes possam vir para ver a mercadoria com segurança, é isso o que o feirão oferece. O mercado continua aquecido, temos altos e baixos, está chegando o Círio e já começa a aquecer e esperamos que nesse feirão a gente já consiga retomar essas vendas”, declara.

O gerente de vendas Carlos Benayon, de 38 anos, mora em outro estado, mas aproveitou as férias para vir ao Pará ajudar a irmã a comprar um carro. Ele afirma que decidiu aproveitar as promoções ofertadas logo no primeiro dia.

“Fomos em uma loja na Av. Senador Lemos e uma vendedora comentou que estava tendo o feirão e viemos para comprar um carro aqui. Estamos procurando a melhor taxa para o veículo que estamos buscando”, aponta o gerente.

Confira as promoções do Mega Auto Feirão:

• Financiamento para carros em até 60 meses, com o pagamento da primeira parcela apenas em novembro.

• Financiamento para motos em até 48 meses, com a primeira parcela apenas em outubro.

• Financiamento feito na hora, com apoio do Bradesco Financiamentos, que terá uma mesa de crédito dedicada ao evento, oferecendo negociações exclusivas.

• Também é possível avaliar o carro usado, o que facilita a troca do veículo antigo por um novo.