Confira os 50 carros mais vendidos no Brasil no primeiro semestre de 2024

O Volkswagen Polo foi o carro mais vendido do Brasil no primeiro semestre de 2024. Ele superou o Fiat Strada, que vendeu cerca de 7.551 veículos, e fechou o semestre com 9.683 unidades vendidas.

Os números são resultados do levantamento feito pelo site Autoo com base em registros do Renavam. Confira abaixo a lista dos 50 carros mais vendidos no primeiro semestre do ano em 2024:

1° Volkswagen Polo - 57.862 veículos vendidos

2° Fiat Strada - 56.601 veículos vendidos

3° Chevrolet Onix - 43.603 veículos vendidos

4° Hyundai HB20 - 42.696 veículos vendidos

5° Fiat Argo - 39.624 veículos vendidos

6° Fiat Mobi - 32.240 veículos vendidos

7° Volkswagen T-Cross - 31.519 veículos vendidos

8° Hyundai Creta - 30.531 veículos vendidos

9° Chevrolet Onix Plus - 29.907 veículos vendidos

10° Chevrolet Tracker - 28.865 veículos vendidos

11° Nissan Kicks - 28.181 veículos vendidos

12° Volkswagen Nivus - 25.866 veículos vendidos

13° Renault Kwid - 25.651 veículos vendidos

14° Volkswagen Saveiro - 24.477 veículos vendidos

15° Jeep Renegade - 23.492 veículos vendidos

16° Fiat Toro - 23.209 veículos vendidos

17° Jeep Compass - 22.791 veículos vendidos

18° Toyota Hilux - 22.289 veículos vendidos

19° Honda HR-V - 21.950 veículos vendidos

20° Toyota Corolla Cross - 21.844 veículos vendidos

21° Fiat Fastback - 21.735 veículos vendidos

22° Fiat Pulse - 18.103 veículos vendidos

23° Fiat Cronos - 16.763 veículos vendidos

24° Toyota Corolla - 16.502 veículos vendidos

25° Volkswagen Virtus - 14.986 veículos vendidos

26° CAOA Chery Tiggo 5X - 14.131 veículos vendidos

27° Hyundai HB20S - 14.081 veículos vendidos

28° Chevrolet Montana - 13.004 veículos vendidos

29° Ford Ranger - 12.766 veículos vendidos

30° Chevrolet S10 - 12.361 veículos vendidos

31° Toyota Yaris - 12.314 veículos vendidos

32° RAM Rampage - 11.376 veículos vendidos

33° Renault Duster - 10.173 veículos vendidos

34° Citroën C3 - 10.131 veículos vendidos

35° BYD Song Plus - 10.038 veículos vendidos

36° Peugeot 208 - 9.871 veículos vendidos

37° Toyota Yaris Sedan - 9.772 veículos vendidos

38° BYD Dolphin - 9.608 veículos vendidos

39° CAOA Chery Tiggo 7 - 9.449 veículos vendidos

40° Chevrolet Spin - 9.415 veículos vendidos

41° BYD Dolphin Mini - 9.050 veículos vendidos

42° GWM Haval H6 - 9.043 veículos vendidos

43° Fiat Fiorino - 8.974 veículos vendidos

44° Toyota SW4 - 7.631 veículos vendidos

45° Jeep Commander - 7.076 veículos vendidos

46° Volkswagen Taos - 7.013 veículos vendidos

47° Renault Oroch - 6.228 veículos vendidos

48° Honda City - 6.200 veículos vendidos

49° Nissan Versa - 5.950 veículos vendidos

50° Honda City Hatch - 5.674 veículos vendidos

*(Iury Costa, estagiário sob a supervisão de Hamilton Braga, supervisor do Núcleo de Política e Economia)