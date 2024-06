“Mega Auto Feirão de Verão” oferta carros e motos a preços populares, em Belém

Os consumidores da Região Metropolitana de Belém que estão em busca de comprar um automóvel com o preço mais acessível poderão conferir de perto, do dia 19 até o dia 23 de junho, as ofertas exclusivas e os veículos do “Mega Auto Feirão de Verão”, que acontece no Estacionamento do Mangueirão, em Belém. De acordo com a organização, mais de 1000 veículos estarão disponíveis para a venda nos quatro dias de evento.

O feirão é considerado o maior da região Norte em multimarcas. Ao total, 25 lojas participam da promoção, que conta com mais de mil veículos à venda. Os modelos expostos vão desde carros compactos até modelos de luxo, além das motocicletas.

Segundo o organizador do feirão, Mauro Cleber, somente no primeiro dia de evento cerca de quinhentas pessoas já passaram pelo local. “Já houve vendas no dia de hoje, tem venda e entrega de veículos já pré-agendadas para amanhã. A expectativa é que a gente passe de 250 carros e 60 motos”, destaca.

Para quem está em busca de um carro, cada loja conta com quarenta automóveis seminovos. Já para os que optam pelas motocicletas, são duas lojas com uma média de trinta a sessenta motos novas e seminovas.

A fim de atender às demandas dos diferentes consumidores que irão visitar o feirão, no local são ofertados veículos com valores que variam de R$40 mil até R$250 mil. Entre os modelos disponíveis estão os utilitários, SUVs e modelos de luxo.

“Tem o carro para a família e tem o carro mais compacto para o cliente que quer trabalhar com aplicativo; então ele sai do aluguel e compra o carro para trabalhar por conta própria”, comenta Mauro.

Mauro Cléber é organizador do feirão e falou sobre as expectativas para as vendas (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Ainda durante o feirão, o banco apoiador do evento vai oferecer condições especiais de financiamento para os compradores, incluindo pagamentos em até 60 meses para carros e até 48 meses para motos, com a primeira parcela a ser cobrada nos meses de setembro e agosto, respectivamente. O valor de entrada poderá ser parcelado no cartão de crédito, ou negociado mediante oferta de um veículo usado pelo comprador.

O local conta também com a presença de um cartório, com o intuito de facilitar a autenticação de documentos e reconhecimento de assinaturas para quem está fechando negócio.

Elson Vaz é dono de uma das lojas que estão participando do feirão, ele conta que enquanto empreendedor é muito vantajoso expor os carros nestas oportunidades, devido à mudança no comportamento dos compradores.

“Hoje todo mundo sabe que o consumidor está esperando os feirões para conseguir melhores benefícios para efetuar a compra. Querendo ou não aqui ele barganha taxa de juros, ganha o IPVA 2024, ganha transferência. Então, em loja ele[consumidor] já não tá querendo ir”, aponta o proprietário.

O professor Antônio Monteiro costuma participar dos feirões com frequência e já chegou a comprar três veículos para a família em outros momentos. Agora, segundo ele, está em busca de adquirir mais um.

“A oportunidade que a gente tem aqui é a facilidade do financiamento e os ótimos carros que são apresentados. E a dica que eu dou para quem quer vir é: pesquise, barganhe, que a gente consegue um carro em um preço muito bom”, afirma.

Antônio Monteiro costuma participar dos feirões com frequência (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

As promoções exclusivas do feirão continuam até o próximo domingo (23).

Serviço:

Mega Auto Feirão de Verão

Data: 19 a 23 de junho

Horário: 9h às 21h

Local: Estacionamento do Mangueirão (Rodovia Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - bairro Mangueirão)