Carros em promoção: Mega Auto Feirão de Verão começa nesta quarta (19/06) em Belém

Consumidores belenenses em busca de veículos seminovos e usados poderão conferir as ofertas do Mega Auto Feirão de Verão, entre os dias 19 e 23 de junho, no estacionamento do Estádio Olímpico do Pará, na avenida Augusto Montenegro, bairro do Mangueirão. O evento, classificado como o maior feirão multimarcas da região Norte, ocorre das 9h às 21h e terá a participação de 25 lojas de carros e duas de motos, com mais de mil veículos à venda, desde carros compactos até modelos de luxo, além de motocicletas.

O Bradesco, banco apoiador do evento, oferecerá condições especiais de financiamento, incluindo pagamentos em até 60 meses para carros e até 48 meses para motos, com a primeira parcela a ser cobrada nos meses de setembro e agosto, respectivamente. O valor de entrada poderá ser parcelado no cartão de crédito, ou negociado mediante oferta de um veículo usado pelo comprador.

Além das condições facilitadas de compra, o feirão contará com um cartório de plantão para autenticar e reconhecer assinaturas, visando à praticidade dos compradores que pretendem adquirir um veículo novo antes das férias escolares de julho.

Mauro Cleber, organizador do evento, informa que a expectativa é vender mais de 250 carros e mais de 60 motos. “O preço médio dos carros é de R$ 60 mil, podendo ser de R$ 40 mil até R$ 250 mil. Então, tem carro para tudo quanto é bolso”, avalia. As taxas de financiamento começam em 1,09% — “uma das melhores do mercado atualmente”, comenta.

“Algumas lojas oferecem tanque cheio, emplacamento grátis, uma série de vantagens que o cliente só vai encontrar no feirão. O conselho que eu dou é que o cliente dê uma volta com bastante tranquilidade no feirão, porque serão tantas ofertas que ele vai ter que fazer a escolha certa. Traga a família também, porque ela é parte da decisão desse sonho”, acrescenta Mauro Cleber.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo número (91) 98989-2666.

Mercado brasileiro

Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) revelam que, em novembro de 2023, 160.693 carros novos foram emplacados no Brasil, enquanto foram registradas 765.755 transações de carros usados no mesmo período. Ou seja, oito em cada 10 veículos adquiridos foram usados ou seminovos, refletindo uma tendência comportamental adaptada para a realidade socioeconômica do país.