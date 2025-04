Em Belém, setor produtivo se solidariza com Família Cardoso pela perda do empresário Gustavo Cardoso

Entidades empresariais paraenses, como a Associação Comercial do Pará (ACP) e a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB Pará) lamentam o falecimento, neste sábado (19), do empresário Gustavo Cardoso, neto de Walda Cardoso, referência no segmento empresarial do Pará, com décadas de atuação no segmento da saúde.

De acordo com informações de amigos próximos, Gustavo Cardoso Neto estava a passeio com a família em Fortaleza, na praia de Jericoacoara, no estado do Ceará (CE), e sofreu um infarto neste sábado. Neste momento, a família trata das formalidades civis para o traslado do corpo do empresário para Belém.

A família Cardoso divulgou que o velório será neste domingo (20), das 7h às 10h, na Capela do Parque das Palmeiras na Domingos Marreiros, em Belém. O sepultamento está marcado para 11h, no Recanto da Saudade, na BR-316.

VEJA MAIS

"É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento, neste 19 de abril, do empresário Gustavo Cardoso, neto da senhora Walda Cardoso. Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com a família Cardoso, desejando que encontre conforto e serenidade para atravessar essa perda", diz o texto divulgado pela ADVB.

A Associação Comercial do Pará também lamentou a partida do empresário, com nota oficial na rede social da entidade. A avó de Gustavo, Walda Cardoso e o irmão dele, Flávio Cardoso, são inclusive conselheiros da ACP.

"É com profundo sentimento de pesar que comunicamos o falecimento prematuro do empresário Gustavo Cardoso Neto, neto da conselheira Walda Cardoso e irmão do conselheiro Flávio Cardoso. Unimo-nos em oração neste momento de tristeza e como são manifestando nossas condolências aos familiares e amigos", diz a redação da ACP.