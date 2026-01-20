Material escolar: saiba o que pode e o que não pode na lista; pais podem recusar itens proibidos

Com o início do ano letivo de 2026, pais e responsáveis questionam: o que as escolas podem ou não exigir na lista de material escolar? A legislação brasileira e órgãos de defesa do consumidor proíbem uma série de itens frequentemente solicitados, especialmente aqueles sem relação direta com o uso individual do aluno no processo pedagógico.

O defensor público Cássio Bitar, coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE), destaca que a finalidade do material é o primeiro ponto de atenção.

"A primeira questão que o consumidor deve observar quando se depara com a lista de material escolar é a destinação dos produtos exigidos pela escola", afirma o defensor público.

"Em regra, a exigência de material de uso coletivo já caracteriza prática abusiva", explica Bitar. Materiais de limpeza e higiene, como álcool, papel higiênico e sabonete, além de itens administrativos como grampeadores e toner, são exemplos proibidos. A exigência de quantidades excessivas também é vedada, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei Federal nº 12.886/2013.

O que fazer ao identificar itens abusivos

A informação é uma ferramenta importante para as famílias, segundo Cássio Bitar. Ele orienta a busca por canais sérios na internet, como os Procons, que listam materiais não exigíveis e informam sobre práticas abusivas. Um consumidor bem informado previne muitos problemas, destaca o defensor.

Cássio Bitar, defensor público e coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública do Pará. (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Caso pais identifiquem itens ilegais na lista de material escolar, a recomendação inicial é buscar diálogo com a escola. "Ao se deparar com a exigência, recomendamos que o consumidor se dirija inicialmente à direção da escola questionando os itens de uso coletivo exigidos", explica Bitar. É importante registrar o protocolo e o contato para eventual procedimento administrativo ou judicial.

Se a instituição persistir na exigência abusiva, o passo seguinte é acionar os órgãos competentes.

"Persistindo a exigência abusiva, o caso deve ser reportado ao Procon, entidade que detém poder de polícia e pode inclusive diligenciar em vistoria na unidade escolar", completa o defensor.

Em último caso, a submissão ao Judiciário pode ser feita via Defensoria Pública ou advogado.

Direitos do consumidor e sanções para as escolas

Se a família já comprou um item proibido, a escola deve garantir o ressarcimento, seja por reembolso direto ou abatimento na mensalidade. A legislação impede prejuízos ao consumidor, desde que não haja imposição ou constrangimento por parte da escola.

Qualquer tipo de sanção ao aluno por recusa em entregar materiais ilegais é considerada infração. "Caso a escola submeta o estudante ou seus pais a constrangimento ou sanção por não entregar o material exigido, a recomendação é o registro de ocorrência policial para apuração de crime contra as relações de consumo", alerta Cássio Bitar. Isso não impede o ajuizamento de ação por danos morais e materiais. A instituição também não pode impedir o aluno de frequentar aulas ou participar de atividades pedagógicas.

Materiais que escolas NÃO podem exigir em 2026

Álcool hidrogenado

Álcool gel

Algodão

Agenda escolar da instituição de ensino

Bolas de sopro

Balões

Canetas para quadro branco

Canetas para quadro magnético

Canudinhos

Clips

Copos, pratos, talheres, lenços e toalhas descartáveis

Elastex

Esponja para pratos

Fita para impressora

Folhas de isopor

Giz branco

Giz colorido

Grampeador

Grampos

Lã

Medicamentos ou materiais de primeiros socorros

Material de limpeza em geral

Papel higiênico

Papel convite

Papel ofício

Papel para copiadora

Papel para enrolar balas

Papel para impressoras

Papel flipchart

Pastas classificadoras

Pasta de dentes

Pincel anatômico

Pregador de roupas

Plástico para classificador

Rolo de fita adesivo kraft e/ou crepe

Rolo de fita dupla face

Rolo de fita durex

Rolo de fita durex colorida grande

Rolo de fita gomada

Rolo de fita scotch

Sabonete

Saboneteira

Sacos de presentes

Sacos plásticos

Xampu

Tinta para impressora

Toner

Pen drive, dentre outros

Itens permitidos na lista de material escolar (com limites)

Somente quando necessários ao processo pedagógico e respeitando as quantidades máximas.

Algodão, até um pacote

Bloco de papel criativo, até um

Bloco desenho, até um, independente da gramatura

Brinquedo, até uma unidade (definição de acordo com o nível escolar e proposta pedagógica da escola);

Caneta hidrocor, até um estojo com 12 unidades;

Cola bastão, até duas unidades pequenas;

Cordão, até um rolo pequeno;

Canudinhos, até um pacote;

Cola branca, até duas unidades pequenas;

Cola colorida, até duas unidades pequenas;

Cola glitter, até duas unidades pequenas;

Cola isopor, até duas unidades pequenas;

Emborrachados EVA, até três metros ou até três peças para apenas um tipo;

Envelopes, até quatro unidades;

Fitas decorativas, até uma unidade pequena;

Fitilhos, até uma unidade pequena;

Folhas de cartolina, branca ou colorida, até quatro unidades;

Folhas de papel carmim, até duas unidades;

Gibis ou histórias em quadrinhos, até duas unidades;

Glitter/Purpurina, até duas unidades pequenas;

Lenços umedecidos, até duas caixas;

Livro infantil, uma unidade;

Massa para modelar, até três caixas;

Papel A3, até 300 folhas;

Papel A4, até 300 folhas;

Pau de picolé, até um pacote;

Pincéis para pintura, até duas unidades;

TNT, um metro, por cor, no máximo três cores;

Potes de tintas, cujas cores ficarão a critério das instituições de ensino, até quatro unidades.