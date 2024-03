Marmobraz lança mix de estratégias para elevar experiência com clientes e parceiros

O Grupo Marmobraz lança nesta terça-feira (26) uma série de iniciativas com o propósito de elevar a experiência de compra de clientes e a relação com parceiros, e também de estimular a inovação no setor da arquitetura e design da capital paraense. A plataforma de ações, intitulada ‘Marmobraz Experience’, será apresentada em um coquetel marcado para às 19h, na loja showroom da empresa, que fica na Rua dos Pariquis, no bairro da Cremação.

Ao Grupo O Liberal, Isan Anijar, diretor comercial da Marmobraz, antecipou detalhes, destacando que a iniciativa proporcionará uma série de vantagens. Ele informa que a Marmobraz assinou contrato com 42 empresas de fora do segmento. Com isso, seus principais clientes e parceiros terão descontos e outros benefícios nas empresas credenciadas. “Nossa motivação é fortalecer a relação com clientes e parceiros, acreditamos nisto como como evolução”, diz.

A iniciativa projeta a empresa para os próximos 50 anos. Isan Anijar afirma que a sustentabilidade é norteadora desta projeção. “Somos uma empresa que passou por reformas estruturais, com investimentos expressivos no nosso maquinário também. A gente pensou a empresa a partir de agora, tendo a sustentabilidade como norte desta reforma, ampliação e modernização do parque industrial. O Marmobraz Experience também é neste sentido”, explica.

A nova plataforma tem patrocínio da Quadra Engenharia, Elettromec, Galeria M, Sicred, Universidade da Amazônia (Unama), Tidelli, Marmobraz e Idélli. O seu lançamento também contará com o anúncio de duas premiações, como forma de incentivar construtoras e profissionais de arquitetura e design parceiros. Uma delas em parceria com a Unama e a outra com o Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-Pará).

A premiação em parceria com a Unama é o prêmio ‘Paulo Chaves de Arquitetura e Design’, que homenageia no nome o arquiteto e urbanista falecido em 2021 e responsável por diversos projetos emblemáticos, como o Parque do Utinga, a Estação das Docas, o Espaço São José Liberto, o Mangal das Garças e o Hangar, entre outros. A premiação contará com algumas categorias para projetos de profissionais parceiros da empresa.

A Marmobraz enviará à Unama os projetos e ficará à cargo da instituição de ensino selecionar e eleger os melhores a serem premiados. A premiação em parceria com o Sinduscon-Pará se dará nos mesmos moldes, com as escolhas das construtoras sendo feitas pela entidade representativa da Construção Civil. A ideia é premiar as com maior destaque em segmentos ainda a serem estabelecidos em parceria com Sinduscon-Pará.

Premiações

Anijar detalha que a premiação em parceria com a Unama tem como objetivo reconhecer profissionais de arquitetura e design de interiores, dividindo-se em dez categorias e incluindo um prêmio especial para o “Arquiteto do Ano”. Os critérios e regras serão divulgados até 15 de abril, e os profissionais terão até 15 de setembro para submeter seus trabalhos. A avaliação será feita por uma banca da Unama, com os vencedores sendo anunciados em dezembro.

Quanto a premiação em parceria com o Sinduscon-Pará, Anijar explica que a ideia é homenagear construtoras destacadas nos segmentos de obras públicas, residenciais e residenciais multifamiliares. Essas construtoras devem ser clientes da Marmobraz e filiadas ao Sinduscon. O sindicato definirá os critérios e regras para a escolha das construtoras, incluindo a possibilidade de um prêmio para a “Construtora do Ano”.

Showroom

Outro destaque do coquetel será um showroom completo da Idélli Modulados. Durante o evento, serão apresentados diversos ambientes, incluindo cozinhas, closets, quartos infantis, espaços de home office, salas de jogos, entre outros. A marca agora faz parte do mix de produtos da Marmobraz. No mesmo dia ainda será inaugurado outro showroom com a nova coleção da Tidelli, maior fábrica de móveis outdoor do Brasil.

O ‘Marmobraz Experience” tem apoio de várias entidades, para além do Sinduscon-Pará, entre elas, a Associação Comercial do Pará (ACP), a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e a Federação do Comércio do Estado do Pará (Fecomércio-Pará).