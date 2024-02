Censo aponta oportunidades no mercado imobiliário de Belém

Um levantamento feito pela Brain Inteligência Estratégica para o Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-PA) projeta uma valorização dos imóveis em Belém. Clauber Barreto, gestor Norte e Nordeste da Brain, aponta que a queda nos juros deve impulsionar a procura por imóveis, permitindo que mais pessoas ingressem no mercado com suas rendas atuais. Atualmente, a Selic está em 11,25%, permanecendo no menor nível desde março de 2022 — quando estava em 10,75% ao ano.

“Com juros menores, a prestação diminui. A prestação diminui, pessoas que não tinham renda suficiente para adquirir aquele imóvel, agora conseguem. Isso faz aumentar a demanda. Em Belém, a gente detecta que o estoque está equacionado, dentro de um nível saudável. Aumento da demanda com um estoque equilibrado, você está aumentando a demanda com a mesma oferta. Então a gente entende que pode haver uma maior valorização do preço do imóvel”, projeta Barreto.

Além disso, segundo o gestor, o cenário deve aumentar a demanda de investidores, que terão de sair da zona de conforto em busca de rendimentos. “Nós estávamos falando de uma Selic de 13,25% (em 2023). Com a Selic alta, o investidor não tinha apetite para ir para o mercado porque ele estava bem servido de juros. Agora com a queda de juros, a partir dessa constante diminuição da Selic, o investidor vai começar a olhar para o mercado de vendas real, que é o nosso mercado imobiliário", defende Clauber.

A projeção é um dos resultados do levantamento apresentado a diversos representantes do setor durante o 23° Censo Imobiliário de Belém e Ananindeua, promovido pelo (Sinduscon-PA) na última segunda-feira (5), no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), em Belém. Na ocasião, foram apresentados e detalhados por ticket médio e tipologia indicadores do mercado imobiliário (lançamentos, vendas, estoque) referentes ao quarto trimestre (de outubro a dezembro) de 2023.

Em 2023, foram vendidas 2.007 unidades residenciais verticais, em uma média de 502 unidades por trimestre. Em comparação com o quarto trimestre de 2023, as vendas em Belém aumentaram 11,7%. No comparativo entre os doze meses do ano, entre 2022 e 2023, as vendas se mantiveram estáveis, com variação negativa de 1%. Já os lançamentos, entre 2022 e 2023, cresceram 37% na capital. No recorte do quarto trimestre, entretanto, houve uma queda de 16% no comparativo com o período de outubro a dezembro de 2022.

De acordo com o Sinduscon, o Censo é realizado com o intuito de debater as ofertas de estoque de incorporadoras; dados sobre os lançamentos e vendas; avaliação do mercado residencial (estratificado por tipologia, padrões, renda exigida e bairros); e programa de habitação, sendo destinado a empresas, parceiros, representantes de instituições financeiras. “Esse estudo fundamenta as decisões das nossas empresas”, destacou Fabrizio Gonçalves, presidente da entidade, durante o evento.