Copom reduz Selic para 11,75% ao ano, cortando a taxa em 0,50 ponto percentual

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou a redução da taxa Selic em 0,50 ponto percentual, nesta quarta-feira (13), atingindo o patamar de 11,75% ao ano. Essa decisão unânime, a quarta consecutiva, estava alinhada com o plano de voo previamente indicado.

A expectativa para essa queda já era amplamente esperada, conforme sinalizado no encontro anterior em novembro.

As estimativas de inflação, conforme o Boletim Focus, tiveram variações entre os dois encontros do comitê. Para 2023, a mediana passou de 4,63% para 4,51%, ficando 0,24 ponto percentual abaixo do teto da meta (4,75%). Já para 2024, houve uma leve piora, de 3,90% para 3,93%, embora ainda esteja acima do alvo central de 3%. As estimativas para 2025 e 2026 permaneceram estacionadas em 3,50%, mantendo-se acima da meta contínua de 3%.