ADVB-PA: Marmobraz recebe prêmio ambiental ESG

A Associação dos Dirigentes de Venda de Marketing do Pará (ADVB-PA) realizou na quarta-feira (13) a cerimônia de premiação ESG, no salão nobre da Associação Comercial do Pará - ACP/PA. O evento teve como objetivo reconhecer e premiar empresas que adotam medidas inovadoras e impactantes no campo da responsabilidade corporativa. A noite começou com uma homenagem a Marcos Aurélio de Oliveira, ex-presidente da ACP-PA, falecido na semana anterior.

Durante o evento, o tema central foi a sustentabilidade, destacado em rodas de conversas que reuniram líderes empresariais e autoridades, incluindo o diretor-superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno Júnior, e Rodolpho Zahluth Bastos, secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). O presidente da ADVB, Alan Rezende, enfatizou a importância dos casos apresentados durante o prêmio, que servirão de exemplo nos próximos anos.

A Amazônia e a bioeconomia foram temas importantes nos debates da noite, juntamente com ideias inovadoras que devem ser adotadas em preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro de 2025 em Belém. Empresas do setor de inovação e sustentabilidade agora devem focar em novas formas de manuseio, exportação e distribuição dos produtos paraenses.

A Associação dos Dirigentes de Venda de Marketing do Pará, fundada há 49 anos, tem como missão colaborar com as iniciativas empresariais, planejando o futuro por meio do marketing para facilitar os caminhos que levam às vendas.

Conheça os premiados da noite

- Sustentabilidade Ambiental: Transporte Caliman, Cerpasa, Solar Coca-Cola, com destaque para a Marmobraz, representada pelo diretor comercial Isan Anijar e gerente comercial Paola Anijar.

Isan Anijar agradeceu e ressaltou: "Ficamos muito felizes em receber esse prêmio que nos incentiva a nos tornar cada vez melhores, cuidando da sustentabilidade e do meio ambiente." As empresas foram reconhecidas por práticas que promovem a preservação do meio ambiente e a eficiência no uso de recursos naturais.

- Responsabilidade Social: Projeto Pará Solidário, um projeto em prol do bem-estar da comunidade, igualdade social e inclusão.

- Governança Corporativa: Safety Consultoria, reconhecendo práticas transparentes, éticas e responsáveis na gestão corporativa.