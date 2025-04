Marmobraz Experience fortalece parcerias e impulsiona mercado local

Na tarde desta quarta-feira (9/4), representantes de diferentes segmentos do setor empresarial se reuniram para trocar experiências e fortalecer parcerias, em encontro organizado pela Marmobraz Experience - plataforma que reúne parceiros em uma aliança de mercado que impulsiona negócios e projetos no Estado. Entre os anúncios do evento, os destaques são as novas parcerias firmadas com entidades e o foco em projetos voltados a oportunidades como o da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

Além das empresas parceiras com mais de 50 anos no mercado, a plataforma de negócios Marmobraz Experience conta com o apoio de entidades ligadas ao setor, a exemplo da Associação Comercial do Pará (ACP) e, mais recentemente, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O diretor comercial da Marmobraz, Isan Anijar, promete mais inovações para este ano, sobretudo, “para o segmento da arquitetura, do design, paisagismo e também da construção civil”.

Isan Anijar fala sobre impulsionar negócios em um ano repleto de oportunidades (Carmem Helena / O Liberal)

No encontro, Anijar comemorou os bons números do último ano, com destaque aos mais de 5 mil negócios fechados pelos seus parceiros com o cartão Marmobraz. Ele também apresentou os dois novos membros do grupo: o Conselho Nacional de Jovens Empresários em Belém (Conjove) e o Conselho da Mulher Empreendedora (CME). Com a entrada deles, nichos importantes passam a integrar a plataforma, com representantes do mercado jovem e feminino.

Wigor Oliveira, presidente do Conjove, ainda não adianta detalhes sobre os projetos que devem surgir dessa parceria, mas garante que o trunfo é o poder de impulsionar negócios. Ele enfatiza a contribuição do empreendedorismo jovem para fortalecer o mercado no estado. O Conjove é uma entidade multissetorial, composta por representantes de diversos segmentos, como agronegócio, comércio, indústria, entre outros.

“Através da Marmobraz Experience nós vamos ampliar ainda mais essa parceria, tanto colocando nossos associados dentro da rede da plataforma, como também participando das premiações que estão sendo previstas”, afirma Wigor.

A outra nova parceira destaca o papel do empreendedorismo feminino nesse fortalecimento de mercado. Mayana Oliveira, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora (CME), reitera que o conselho já conta com uma média de 170 mulheres empreendedoras e funciona como um espaço de capacitação e rede de contatos em diferentes segmentos. Segundo ela, o objetivo da nova parceria é ampliar ainda mais o número de associadas e auxiliar as que já integram a entidade.

“Aqui nós vamos ter novas mulheres que ainda não fazem parte do CME e que nós queremos vincular, além de fazer networking com essas pessoas que vêm hoje aqui para a experiência Marmobraz, que é uma casa de sucesso”, explica Mayana.

Bom momento para negócios

Wilson Machado, presidente do Conselho Administrativo do Sicredi Norte, cooperativa do mercado financeiro, enfatiza que, em parceria com a Marmobraz Experience, a entidade desempenha o papel central de “impulsionar os bons negócios”. “Esperamos contribuir de forma definitiva para prospectar grandes negócios e impulsionar o mercado que a Marmobraz abraça em Belém”, observa.

Na mira da Sicredi e da plataforma de maneira ampla, a COP 30 está entre as pautas da vez, avalia Machado. Esse é o momento de expandir os negócios, através da oferta de crédito, para poderem aproveitar o aquecimento do mercado na cidade, devido ao encontro climático. Além desse bom momento, ele ainda destaca os investimentos futuros e os projetos de ordem social, também característicos dos interesses da cooperativa.

“Temos projetos na área social também, porque o cooperativismo não visa só a parte financeira. Um dos nossos pilares é exatamente esses investimentos e um dos projetos é a Bela Belém, que a sociedade conhecerá mais no futuro. E também os segmentos impactados pela COP 30, como hotelaria, transporte, entre outros”, adianta.

Estrutura

Para a presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabete Grunvald, que integra a plataforma de negócios desde o início, o papel da entidade é estrutural. “A razão da gente existir é a melhoria do ambiente de negócio, estimulando que o setor produtivo se estruture melhor”, afirma. Em relação à COP 30, que ela descreve como “janela de negócios”, o objetivo é apoiar as empresas para desfrutar das oportunidades.

“Esse ano, o que temos feito é juntar quem está precisando de ajuda e suporte, com empresas fortes como a Marmobraz. Acho que a palavra é conexão, de gente que quer alguma coisa e gente que sabe fazer bem para estar junto”, celebra Grunvald.