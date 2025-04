Marmobraz Experience promove almoço exclusivo de networking em Belém

A Marmobraz Experience, em parceria com a Tidelli Belém, promove um almoço exclusivo de networking, a partir do meio-dia desta quarta-feira (9), na sede da empresa na Rua dos Pariquis, no bairro da Cremação, em Belém.

“Nós vamos receber arquitetos e empresas parceiras de 2024, e que vão estar com a gente em 2025 para networking, ou seja, queremos impulsionar carreiras e negócios entre elas. Também vamos anunciar as novidades que o projeto Marmobraz Experience dispõe para este ano”, destaca o diretor Comercial da Marmobraz, Isan Anijar.

O ‘Marmobraz Experience” se pauta por ações estratégicas que incentivam as relações comerciais entre os principais clientes e parceiros da empresa, com descontos e outros benefícios entre os empreendimentos credenciados.

Isan Anijar aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio que a iniciativa da Marmobraz tem da Associação Comercial do Pará (ACP), da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e da Federação do Comércio do Estado do Pará (Fecomércio-Pará), do Sindicato da Indústria da Construção do Pará (Sinduscom) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea).

"Agora vão entrar como parceiros, com apoio institucional, o Conjove e o Conselho da Mulher Empresária, (entidades integrantes da Associação Comercial do Pará)”, assinalou o diretor comercial da Marmobraz. Ele acrescentou que durante o evento, os participantes terão a oportunidade de conhecer de perto as vantagens e benefícios do Marmobraz Experience.

Serviço:

Evento: Almoço de Networking Marmobraz Experience

Data/Hora: Nesta quarta-feira (9), às 12h

Local: Marmobraz Experience, na Rua dos Pariquis, nº 2890, na Cremação, Belém.