Isan Anijar e Walda Cardoso são Personalidades de Marketing nos 50 anos da ADVB Pará

Homenagear lideranças empresariais que fomentam a economia do Pará. Esta pode ser a definição da noite do Prêmio Top de Marketing, da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Pará (ADVB-PA) no próximo dia 10 de dezembro. O evento terá dupla comemoração: agraciar as personalidades do ano, Isan Anijar e Walda Cardoso, empresários que são referências no ambiente de negócios estadual, bem como festejar os 50 anos de trajetória da entidade classista. 1

Em entrevista ao Grupo Liberal, o presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Pará, André Rezende, enfatizou que a ADBB tem muito o que comemorar pela trajetória de incentivo ao setor produtivo paraense. “É um prazer imenso estar à frente da Associação no ano em que a gente completa 50 anos”, disse Rezende.

André informou que a atual diretoria executiva “não tem medido esforços para trazer os grandes eventos, oportunidades de negócio, e uma participação mais ativa para o setor produtivo, com ideias e iniciativas, sempre construindo algo mais para os nossos associados. E, nós encerramos o ano de 2024 com uma noite muito especial, que é a noite do prêmio Top de Marketing da ADVB e Personalidade de Marketing da ADVB 2024”, disse ele referindo-se às homenagens às personalidades do ano.

Marmobraz é referência em design, decoração e comunicação visual

Isan Anijar é diretor da Marmobraz e vice-presidente da Associação Comercial do Pará (ACP). Isan ao lado do seu irmão, Iran Anijar, e de sua filha, Meg Anijar, consolidou a Marmobraz como uma das principais referências nacionais em design, decoração e comunicação visual.

Walda Cardoso é a fundadora do Grupo F. Cardoso e do Shopping da Saúde, um dos maiores empreendimentos voltados ao setor de saúde do Pará. Ao lado do marido, Flávio Cardoso, Dona Walda, como é chamada carinhosamente, firmou, ao longo de quase 60 anos, uma empresa que é sinônimo de segurança e bem-estar em cuidados de saúde.

A empresária Walda Cardoso inspira as novas gerações empresariais em Belém, pela visão empreendedora, aliada a um espírito humanitário. O Grupo F. Cardoso hoje é gerido pela terceira geração da família, e reúne seis lojas e uma presença marcante no comércio eletrônico. .

Por sua vez, Isan Anijar é administrador de empresas, de formação, e diretor comercial da Marmobraz. Ele afirma que a história da empresa coincide com a sua atuação profissional – ele atua dentro do grupo há 52 anos, o mesmo tempo de fundação da Marmobraz em Belém. “Eu tinha 13 anos quando meu pai me levou para dentro da Marmobraz e eu o acompanhava e fazia pequenos serviços como cópia de documentos e presenciava a atuação dele”.

A Marmobraz também é uma empresa familiar e está na terceira geração, Isan tem filhos trabalhando no Grupo. A filha Meg é a diretora de marketing da empresa. Ele contou que, na última quarta-feira (6/11), um grupo de 34 alunos do curso de marketing da Unama visitou a Marmobraz e conversou com ele. Os estudantes perguntaram o que ele poderia passar de mensagens para quem tem interesse em seguir a carreira na área da construção civil.

“Eu respondi que é ouvir, saber ouvir as pessoas, estar atento aos sinais, eles estão nas ruas, às vezes, numa frases, em vários lugares e essa atenção redobrada a gente acaba trazendo para dentro da empresa e isso nos gera frutos mensuráveis. Acredito que a Marmobraz está viva porque não para de inovar, de investir, de acreditar no próprio negócio. Por isso, ela se mantém forte”, disse Isan Anijar.

Reconhecimento de empresas e nomes de projeção

Presidente da ADVB Pará, André Rezende enfatizou que em homenagem aos 50 anos da entidade, a noite do Prêmio Top de Marketing, em 10 de dezembro, será mega especial. “ Nós vamos relembrar a importância desse evento e reconhecer as empresas e os nomes dos grandes empresários e empresárias com projeção neste ano de 2024”.

"Vamos apresentar cases incríveis de empresas que têm se destacado com agências de publicidade reconhecendo o trabalho das agências de publicidade e equipes de marketing dessas empresas. Estamos com uma parceria muito grande e feliz de estar ao lado da Estácio, que é a banca avaliadora e de ter grandes parceiros patrocinadores para essa grande noite. Vai ser um prazer trazer o Prêmio Top de Marketing para os nossos associados e para toda a sociedade”, concluiu Rezende.