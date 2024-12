Marmobraz homenageia setores da arquitetura, design, engenharia, construção civil e paisagismo 

Com a presença da diretoria executiva, a Marmobraz premiou, na noite desta quinta-feira (12/12), as melhores performances profissionais e empresariais, nos segmentos de arquitetura, design, paisagismo, engenharia e de construção civil. O evento comemorativo foi realizado na sede da empresa na Rua dos Pariquis, que se transformou em um grande salão de festas, na noite desta quinta-feira (12/12), em Belém.

A festa da empresa paraense, com mais de meio século de existência, (fundada em 1972), teve como anfitriões os diretores e irmãos Isan Anijar e Iran Anijar e Meg Anijar, filha de Isan. O evento foi pensado para divulgar os vencedores do projeto Marmobraz Experience; do Prêmio Paulo Chaves em parceria com a Unama; do Engenheiro do Ano, em parceria com o Crea Pará; e da Construtora do Ano, em parceria com o Sinduscon.

Diretor Comercial da Marmobraz, Isan Anijar abriu a celebração, falando aos profissionais e empresários de diversos ramos sobre a motivação da premiação na noite desta quinta-feira. “É um prazer enorme receber todos vocês aqui hoje, nessa, que já é a Casa de vocês, de todos os arquitetos, engenheiros, clientes e amigos que estão aqui com a gente nesta noite”.

Isan Anijar destacou as iniciativas estratégicas da empresa, com ênfase ao projeto ‘Marmobraz Experience’. “Ele nasceu de uma necessidade que nós identificamos ao longo dos últimos anos, porque há 40 anos a gente sempre prestigiou os arquitetos e os designs. Então, nós pensamos em uma forma de a gente ampliar toda essa apreciação e homenagem. E com isso, nós instituímos o projeto ‘Marmobraz Experience’. Um projeto que proporciona ao nosso cliente, que são todos de vocês, uma nova experiência, uma experiência diferenciada, onde ele possa ter realmente benefícios.

"Além disso, a gente prestigiar os engenheiros e prestigiar também os arquitetos que fazem parte da cadeia do nosso negócio, que fazem parte do nosso dia a dia há mais de 52 anos. Eu queria dizer para vocês que eu fico feliz de estar aqui nessa noite. É uma noite especial para nós, para nos confraternizarmos com todos vocês que são amigos e parceiros. Isso só existe graças à parceria que temos ao longo desses 52 anos, com todos vocês profissionais”, disse Iran Anijar.

Entre os homenageados da noite, a Marmobraz reconheceu, em parceria com o Crea Pará, como Engenheiro do Ano, o engenheiro Antônio Cláudio Amaral, que tem mais de 30 anos de atuação profissional no Pará. Ele subiu ao palco na companhia de parte de sua equipe e recebeu a condecoração de Engenheiro do Ano. Em seguida, a empresa Roma Construtora e Incorporadora foi homenageada como construtora do ano, na premiação da Marmobraz em parceria com o Sinduscon.

As próximas premiações da noite destacaram os talentos de profissionais que inovaram em seus respectivos segmentos, como parceiros do projeto ‘Marmobraz Experience’. Mais de 30 profissionais foram agraciados com premiações entregues por representantes das empresas Quadra Engenharia, Rommanel e Unama, entre outras.

Teuly Fonseca foi uma das representantes de empresa premiada no evento. Ela representa o escritório de advocacia Fonseca Rocha Associados. “Nosso arquiteto Tales Kamel é o homenageado pela Marmobraz. Nós ficamos lisonjeados de fazer parte de um grupo tão seleto do setor da arquitetura, da construção civil e isso é um incentivo à excelência e dar relevo aos profissionais que têm expressão no mercado, isso nos dá visibilidade também, e não deixar de ser um retorno da Marmobraz aos clientes que lhe são fiéis”, afirmou Teuly Fonseca.