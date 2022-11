Marca de cervejas vai mapear bares e estabelecimentos amigáveis à comunidade LGBTQIAP+

Uma ação lançada por uma marca que produz e comercializa diversas cervejas no Brasil vai mapear bares e estabelecimentos amigáveis à comunidade LGBTQIAP+. Além de destacar os lugares com as melhores avaliações, a novidade ainda podem gerar recompensas, como descontos para os usuários. Para esse levantamento, será utilizada a tecnologia da startup de impacto social Nohs Somos, site que busca ser um “Maps LGBTQIAP+” e foi construída pela própria comunidade.

"O movimento “Bar de Respeito” é mais um passo na nossa jornada em Diversidade e Inclusão. Criamos essa ação para trazer um legado para a comunidade LGBTQIAP+. A ideia é que a Copa do Mundo seja um pontapé unindo todos os torcedores para celebrar este momento e assim criarmos um futuro em que todos tenham mais razões para brindar", diz Michele Salles, diretora de Diversidade, Equidade e Inclusão da Ambev.

VEJA MAIS

Em parceria com a tecnologia da Nohs Somos, a empresa vai fornecer treinamento prévio para os bares e seus funcionários com orientações sobre o tema e instruções de como agir em casos de discriminação, como forma de garantir o engajamento desses estabelecimentos.

Como avaliar

Os consumidores podem avaliar um ‘Bar de Respeito’ acessando a página da campanha na internet. No endereço, é necessário buscar o estabelecimento de interesse e dar nota de 1 a 5. Além da análise, o usuário também pode utilizar a plataforma para pesquisar a rota de bares participantes e ficar por dentro das melhores opções para curtir aos jogos da Copa e após o evento. Os estabelecimentos bem avaliados receberão uma certificação.