Manutenção de motos: veja quando realizar revisões e quanto custa manter o veículo em dia

O número de motocicletas em circulação no Brasil não para de aumentar. A frota nacional desse tipo de veículo cresceu 42% no período de uma década (de 2015 a 2024), ano em que o total de veículos motorizados de duas rodas atingiu 35 milhões no país. Os dados são de um estudo realizado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). O panorama ainda revelou que o Brasil produz anualmente cerca de 1,8 milhão de unidades e é o sexto maior fabricante de motos do mundo, impulsionado principalmente pela expansão de aplicativos de entrega e pela busca por um meio de transporte mais rápido nas cidades.

Com esse cenário tão bem sucedido, torna-se essencial a realização de manutenções preventivas, tanto para prolongar a vida útil do veículo quanto para garantir a segurança do condutor.

Para Arison Reis, gerente de uma oficina especializada em motocicletas localizada na Av. Transcoqueiro, em Belém, revisões regulares são indispensáveis. "A importância de uma revisão é justamente para evitar problemas e, principalmente, manter a segurança do motociclista. É recomendado que o proprietário da moto faça a revisão ao menos uma vez ao ano ou a cada seis a oito mil quilômetros rodados".

O especialista chama atenção para pontos frequentemente negligenciados pelo motorista, como a manutenção da suspensão. "A maioria dos motociclistas só faz esse tipo de manutenção corretiva quando estoura o retentor da bengala ou quando dá algum problema, o que é totalmente errado. O certo é fazer a suspensão de uma moto uma vez a cada dois anos ou a cada quinze a vinte mil quilômetros rodados".

Arison destaca ainda a importância de verificar o sistema de injeção eletrônica e itens básicos, como óleo do motor e pastilhas de freio, que devem ser trocados conforme quilometragem ou sinais de desgaste.

Motociclista jovem prioriza manutenção preventiva

O autônomo Nilton Lima, de 23 anos, tem uma moto há quase dois anos e diz não abrir mão de cuidar do veículo. "Eu sempre fico de olho na manutenção: troco o óleo dentro do prazo, escolho gasolina que tenha qualidade e observo o desgaste de itens como freios e suspensão. É importante garantir a minha segurança e a de outras pessoas que andam comigo, como a minha namorada".

O jovem ainda afirma que grande parte dos condutores negligenciam revisões simples e acredita que falhas e acidentes estão ligação a essa problemática.

Quanto custa manter a moto em boas condições?

A redação do O Liberal fez uma pesquisa de preços de pneus em três sites, item de troca recorrente entre motociclistas. Os valores variam bastante dependendo da marca e modelo:

Site 1 - Pneu Michelin City Grip 2 (110-70-13): R$ 455,05

Site 2 – Combo Metzeler Karoo 4 (120-70-19 + 170-60-17): R$ 2.582,10

Site 3 – Pneu Michelin Power 5 180/55 ZR17: R$ 1.533,00

De acordo com o site Motos 2024, o preço médio de um pneu pode variar de R$ 150 a R$ 600, enquanto a troca em oficinas custa de R$ 50 a R$ 100 por roda. Outros serviços, como troca de pastilhas de freio e óleo também devem entrar no planejamento anual de despesas do motociclista.

Manutenção essencial e custos médios

Troca de óleo: a cada 6–8 mil km ou uma vez ao ano – custo médio: R$ 50 a R$ 150

Pastilhas de freio: observar desgaste antes da revisão – custo médio: R$ 100 a R$ 200

Suspensão: a cada 2 anos ou 15–20 mil km

Pneus: entre R$ 150 e R$ 600 cada; troca: R$ 50 a R$ 100