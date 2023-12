Manifestantes protestam em Belém contra a possível privatização dos serviços da Cosanpa

Uma manifestação está sendo realizada, na manhã desta terça-feira (5), contra a possível privatização de serviços da Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa). O ato reúne servidores públicos, entidades sindicais e vereadores em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). O objetivo é pressionar o governo e evitar que serviços da Companhia sejam entregues à iniciativa privada.

Os manifestantes também pretendem protocolar abaixo-assinado contra a privatização, uma Moção e um Pedido de Informação ao Governo do Estado sobre o assunto.

A mobilização é conduzida pela Organização Cosanpa Para Todos, que surgiu de uma união de forças para impedir a privatização da Companhia e chamar a atenção da sociedade para lutar contra o sucateamento e o abandono político do órgão.

O Grupo Liberal pediu um posicionamento do governo do Estado e da Cosanpa sobre o assunto e aguarda um retorno.