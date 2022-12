Mais de 500 veículos serão leiloados no Pará; veja como participar do leilão

No próximo dia 29, cerca de 518 veículos que estão no parque de retenção do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) em Belém e nos municípios de Itaituba, Marabá, Parauapebas e Santarém serão leiloados pelo órgão.

Os carros e motocicletas disponíveis para lances foram recolhidos ou removidos em fiscalizações de trânsito e se encontram no local há mais de 60 dias. Os veículos são divididos em lotes de sucatas e sucatas aproveitáveis com motor inservível (motor suprido/ motor divergente), destinadas ao comércio de peças. Já no lote de conservados existe a possibilidade de voltar à circulação.

Para participar do leilão, os interessados terão de efetuar lances on-line, a partir do preço mínimo de avaliação que constam nos anexos publicados junto com o edital. Tanto o edital como os anexos e a relação de veículos podem ser acessados presencialmente na área de atendimento do órgão ou pelo site do Detran Pará.

Para obter o acesso eletrônico ao leilão é necessário acessar o site Vip Leilões e efetuar um cadastrar. Os veículos estarão disponíveis para visitação dos participantes no período de 22 a 28 deste mês, nos municípios onde ocorrerá o leilão.

Serviço

Leilão de Veículos – Visitação

Dias: 22, 23, 26, 27 e 28 de dezembro, das 9h às 17h.

